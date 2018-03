Sếp Công An Vô Trường Dí Súng Đánh Học Sinh, Bảo Vệ, Chửi Cô Giáo

SAIGON -- Báo Dân Trí kể chuyện miền cao nguyên VN: không phải chuyện khỉ ra quậy phá, nhưng là chuyện công an quậy phá.Thiếu tá công an mang súng vào trường học đánh học sinh và bảo vệ... chỉ vì chuyện trẻ em xích mích ở trường.Bản tin báo Dân Trí kê rằng chỉ vì chuyện xích mích của con gái mình với bạn học cùng lớp, ông Khiêm đã mang theo súng ngắn vào trường đánh bị thương bạn học của con gái và bảo vệ, rồi chửi bới giáo viên trong trường.Sáng ngày 7/3, bà Nguyễn Thị Hồng - hiệu trưởng trường THCS Quang Trung - nơi xảy ra vụ việc đã cho biết: Sự việc trên ngoài tầm kiểm soát và xử lý của nhà trường nên nhà trường đã có báo cáo và tường trình gửi lên Phòng Giáo dục và UBND huyện.Về phía 2 em học sinh liên quan đến vụ việc (Nguyễn Ngọc Quang và Trần Lê Hạnh Lan) thì em Quang đã nghỉ học vào các buổi sau khi xảy ra vụ việc cho đến hôm qua. Riêng ngày hôm 7.3, không biết em Quang có đi học không vì em học buổi chiều. Em Quang có học lực khá, hạnh kiểm tốt; em Lan học lực trung bình, hạnh kiểm tốt”, bà Hồng cho biết thêm.Báo Dân Trí kể rằng nguyên sự việc xảy ra vào ngày 2/3, tại Trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) được xác định như sau.Vào lúc 16h30 ngày 2/3, anh Nguyễn Đức Nam (SN 1985, làm bảo vệ) đang làm việc tại Trường THCS Quang Trung thấy một số học sinh đứng ngoài cổng trường nhốn nháo nên chạy ra xem. Lúc này anh Nam thấy ông Trần Vũ Khiêm (cấp bậc Thiếu tá, Trưởng Công an xã Ia Dơk, Đức Cơ) là bố em học sinh Trần Lê Hạnh Lan (lớp 8b) đang nhờ một số học sinh vào lớp 8b kêu em Nguyễn Ngọc Quang ra gặp.Anh Nam lại hỏi ông Khiêm thì ông Khiêm nói kêu Quang ra để đập. Nhận thấy chuyện không ổn nên anh Nam vào lớp 8b hỏi tình hình và gặp Ban giám hiệu nhà trường báo cáo sự việc. Anh Quang gặp cô Lê Thị Hoài Hương (Hiệu phó nhà trường), lúc này cô Hương đang dạy môn Toán lớp 8b và trao đổi sự việc.Ngay thời điểm này, ông Khiêm từ cổng trường chạy vào hô lớn “thằng Quang đâu rồi, tau phải đánh mày”, rồi đi vào lớp học. Thấy vậy, anh Nam tới mời ông Khiêm vào văn phòng để giải quyết thì ông Khiêm không chịu nên anh Nam và cô Hương tới ngăn ông Khiêm. Ông Khiêm vẫn không chịu và chửi tục “Đ.M chúng mày, muốn chết à”. Ông Khiêm liền lấy khẩu súng ngắn trong người ra, dùng báng súng đánh mạnh vào đầu anh Nam khiến anh Nam bị chảy máu đầu, choáng váng, khụy xuống đất và không biết gì nữa.“Lúc đó, anh Khiêm móc trong túi quần ra một khẩu súng lục và dí vào mặt tôi văng tục, chửi bới tôi và nói “tao giết mày” vừa nói anh vừa đập vào đầu tôi. Tôi bị thương ở đầu khâu 5 mũi. Tôi chưa biết lúc nào đi làm lại vì phải chờ cho sức khỏe hồi phục. Anh Khiêm cũng tới nhà tôi xin lỗi vài lần và đền bù tiền thuốc cho tôi. Còn vụ việc như thế nào, tôi đang đợi cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết”, anh Nam cho biết.Đánh anh Nam xong, ông Khiêm liền chửi cô Hương “Đ.M mày, mày là giáo viên chủ nhiệm mà như thế à”. Thấy ông Khiêm hung hãn, cô Hương sợ hãi nên liền chạy lên phòng để lấy điện thoại. Khi cô Hương vừa ra đến sân thì gặp cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường.Lúc này, ông Khiêm xông vào lớp 8b tìm Quang “trả thù” cho con. Khi ông Khiêm cầm súng vào lớp, khiến các em học sinh sợ hãi bỏ chạy tán loạn ra khỏi lớp. Còn em Quang thì bị ông Khiêm dí súng vào mặt đe dọa, dùng báng súng đập vào đầu 3-4 cái và dùng tay đánh vào mặt Quang.