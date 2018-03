Pechanga Resort Casino Khai Trương Khu Mở Rộng Trị Giá 300 Triệu USD

Hình ảnh Pechanga.Đoàn HưngVào trưa ngày 8 tháng 3 2018, Pechanga Resort Casino đã trải thảm đỏ mời hơn 100 phóng viên thuộc giới truyền thông gốc Á đến, để bắt đầu một tuần lễ tưng bừng khai trương mang tính lịch sử.Ông Lee Torres- tổng giám đốc Pechanga- đã nói với giới truyền thông gốc Á rằng: “…Chúng tôi trọn vẹn dốc hết lòng hết sức làm Pechanga Resort & Casino thành một địa điểm resort vui chơi đánh bài hạng quốc tế tốt đẹp hơn, sang trọng hơn và vui thú hơn…”.Với công trình mở rộng này, Pechanga trở thành một khu sòng bài-giải trí- du lịch tầm vóc bậc nhất của California. Pechanga có thể so sánh với nhiều sòng bài của Las Vegas, trong khi địa điểm chỉ cách khu vực Quận Cam Nam Cali chỉ khoảng hơn 1 tiếng lái xe. Sau khi mở rộng, Pechanga đã tăng con số phòng & suite của khách sạn lên đến gần 1,100 phòng. Khu spa & salon hai tầng hoàn toàn mới với 17 phòng chăm sóc, sauna, hai hồ tắm thủy liệu pháp, một hồ tắm lộ thiên với các lều cabana, và một salon dịch vụ trọn vẹn cho quý bà và quý ông. Quần thể hồ tắm phong thái resort rộng 4.5 acre, các cầu trượt nước. Quầy bar có thể bơi tới tận chỗ mang tên The Cove sẽ ra mắt phục vụ khách hàng vào mùa xuân này, cùng lúc với nhà hàng Coveside Grill, sẽ cống hiến thật nhiều chọn lựa ăn uống phục vụ ngay bên hồ tắm hay tại bàn.Về sân khấu ca nhạc, Các màn trình diễn quốc tế nhiều rất phong phú, với những nghệ sĩ Á Châu tên tuổi lẫy lừng, là một lý do để Pechanga trở nên điểm đến thân hữu nhất cho khách gốc Á. Trung tâm sinh hoạt Pechanga Summit với diện tích 40,000 sqft, có khả năng tổ chức từ các cuộc họp dành cho các công ty, cho đến các buổi trình diễn sân khấu, và cả đài đấu trường như các trận MMA. Pechanga sẽ có Nhạc Hội Asia 82 vào ngày 28 Tháng Tư, tổ chức tại rạp Pechanga Theater. Rạp Pechanga Theater 1,200 chỗ, cũng đã từng là nơi biểu diễn của các chương trình Paris By Night, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà…Nói đến nhà hàng hàng ẩm thực, đầu bếp 'chef' Jose Mendoza gia nhập vào hàng ngũ thật nhiều những chef bậc sư tại Pechanga, và mang đến nhiều hương vị món ăn đủ loại cho nhà hàng Lobby Bar & Grill mới. Nhà hàng Great Oak Steakhouse, từng được trao giải AAA Four Diamond, nổi tiếng với một danh sách rượu vang độc đáo, và những món ăn thanh lịch. Con số phong phú của các nhà hàng Á Châu cho thực khách chọn lựa, cũng là một lý do làm Pechanga trở nên điểm đến thân hữu nhất cho khách gốc Á. Những nhà hàng như Bamboo, Umi, Blazing Noodles, và nhà hàng buffet quốc tế của Pechanga chắc chắn sẽ thỏa mãn khẩu vị của bất kỳ vị khách muốn tìm những hương vị ẩm thực mới lạ, độc đáo. Pechanga vô cùng trân quý truyền thống ẩm thực đặc trưng của cộng đồng gốc Á, và bảo đảm mỗi một nhà hàng ở Pechanga đều cống hiến sự phục vụ cao cấp nhất, với những hương vị địa phương độc đáo.Pechanga Resort Casino luôn luôn biết ơn sự trung thành của cộng đồng khách hàng gốc Á, và đặt sự phục vụ nhóm khách hàng này lên hàng đầu, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Trong buổi lễ khai trương, Pechanga đã giới thiệu đội ngũ nhân viên đến hơn 20 người, chuyên phục vụ cho các khách hàng gốc Hoa, Hàn, Phi Luật Tân và Việt Nam. Một sự trùng hợp thú vị, là đội ngũ phục vụ cộng đồng gốc Việt đều có họ Trần: Anna Tran, Binh Tran, Khai Tran, và Le Hanh Tran.Nhân dịp này, Pechanga Resort Casino cũng đã giới thiệu logo mới của mình. Ông Bill Anderson, giám đốc tiếp thị Pechanga nói: “…Chúng tôi vô cùng xem trọng lòng chung thủy của những vị khách quý Á Châu, và với logo cùng nhãn thương hiệu mới thiết kế của Pechanga, lòng chung thủy này đã chứng minh đóng vai trò quan trọng nhất trong việc mang Pechanga đến ngày hôm nay…”. Logo đã tiến hóa từ con sư tử niên thiếu thành con sư tử có cánh bệ vệ uy nghi chững chạc mà chúng ta thấy ngày nay ở Pechanga. Logo linh vật Tỳ Hưu Pi Xiu là biểu tượng của thịnh vượng và hạnh vận.Công trình mở rộng của Pechanga Resort Casino còn đóng góp kinh tế to lớn vào sự thịnh vượng của cộng đồng khu vực cư dân Temecula nói chung, và cộng đồng bộ tộc Da Đỏ nói riêng. Pechanga đã tạo ra gần 3,000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng, 560 công việc mới cho cộng đồng. Pechanga đã đóng góp 5 triệu USD cho công trình mở rộng đại lộ Pechanga Parkway, 14 triệu USD cho công trình mở rộng khu giao lộ xa lộ I 15 và Pechanga Parkway…Một Pechanga Resort Casino mới đã sẵn sàng chào đón quí khách.Đoàn Hưng