Tân Xuân Hội Ngộ Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy

Trong hội ngộ tân xuân của Hội Đồng Hương Bà Rịa Phươc Tuy.Westminster (Bình Sa)- - Hằng năm cứ mỗi độ Xuân về Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy dều tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ. Tân Xuân Hội Ngộ là dịp để bà con đồng hương gặp nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm, đồng thời cũng là dịp để bà con trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời đã sinh ra lớn lên và những người đã từng phục vụ trên quê hương Bà Rịa Phước Tuy..Năm nay, Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ được tổ chức trong hai ngày, ngày đầu tiền hội ngộ được tổ chức tại hội trường Việt Báo, đây là dịp để đón tiếp những đồng hương từ xa về, để cùng chung vui với chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, cùng thưởng thức các món ăn đặc sản của Bà Rịa Phước Tuy, theo ban tổ chức thì tiền hội ngộ có nhiều thời gian để gặp nhau tâm sự nhau.Buổi hội ngộ chính thức được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.Tham dự tân Xuân hội ngộ ngoài qúy quan khách, một số đại diện các hội đoàn bạn, các cơ quan truyền thông còn có hàng trăm đồng hương và thân hữu Bà Rịa Phước Tuy.Mở đầu buổi tiệc, đoàn Lân Bi Trí Dũng đã biểu diễn chào mừng quan khách và đồng hương, trong tiếng trống Lân rộn rã đã làm cho không khí Tết thêm phần vui nhộn.Tiếp theo MC. Đỗ Sơn lên điều hành nghi thức khai mạc.Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm để nhớ ơn tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và các chiến sĩ anh dũng đã hy sinh để bảo vệ miền Nam trước sự xâm lăng của Cộng Sản.Sau phần nghi thức, Ban tổ chức mời các vị cao niên của Bà Rịa-Phước Tuy lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc có hình bản đồ Nước Việt Nam màu vàng. Trong lúc nầy tất cả mọi người cùng đứng dậy, 3 hồi chuông trống Bát Nhã được gióng lên, tiếp đến là phần dâng hương lên bàn thờ tổ quốc và phần đặt văn tề trong không khí thật trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền.Tiếp theo ông Phạm Phú Hòa, Hội trưởng Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách cùng đồng hương thân hữu, trong lời khai mạc ông nói:“Hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau đây, hàn huyên tâm sự. Trong dịp này chúng tôi xin đại diện ban tổ chức được gửi đến đồng hương Bà Rịa-Phước Tuy những lời chúc tốt đẹp nhất và chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho nhau được bình an hạnh phúc.”Trong dịp này, ông hội trưởng cũng vắn tắt trình bày một số công tác đã thực hiện trong năm qua và phần chi thu của hội trong năm ông cho biết ngân quỹ của hội cho đến lúc hôm nay còn được hơn $11,000. Tiếp theo ông cũng đã giới thiệu với đồng hương về thành phần ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017-2021 gồm có: ông Phạm Hữu Hòa, Hội Trưởng, ông Lê Cường Việt (Phó Nội Vụ), ông Lâm Minh Nghị (Phó Ngoại Vụ), ông Trần Minh Chiểu và bà Lâm Thị Tuyết Hằng (Thủ Quỹ), Thư Ký gồm ba vị là Trần Phước Anh, Đỗ Chí Sơn và Trần Thảo Anh. Ngoài ra, còn có các Tiểu Ban Xã Hội, Kế Hoạch và Khánh Tiết, Văn Nghệ, Thông Tin và Báo Chí, Ngoài ra còn có một tân Ban Cố Vấn gồm 9 người, đứng đầu là niên trưởng Nguyễn Văn Đệ, một Ban Giám Sát gồm năm vị, đứng đầu là bà Lê Minh Nguyệt.Sau đó Ban tổ chức mời Niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn cựu Tỉnh Trưởng Phước Tuy (năm nay 90 tuổi) lên phát biểu, trong lời phát biểu thật cảm động, ông nói: “Nhân dịp đầu Xuân, bà con chúng ta họp mặt, tôi xin được ngỏ lời cảm tạ thật chân thành đến các anh chị em trong Ban Chấp Hành. Các anh chị đã luôn đến thăm và chăm sóc những người cao niên trong hội khiến tuổi già chúng tôi không còn thấy cô đơn. Các anh chị cũng còn mong chúng tôi cho những lời cố vấn để Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy không chỉ là một hội đồng hương mỗi năm mới có một hai dịp hội ngộ, mà hội Đồng Hương Bà Rịa-Phước Tuy sẽ thực sự là một gia đình lớn của chúng ta. Với tôi thì ngày xưa, chúng ta có một khoảng cách, nhưng nay chúng ta không còn một khoảng cách nào mà chỉ có một tấm thân tình đồng hương mà thôi.”Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ xuất sắc do các nghệ sĩ thân hữu và các anh chị đồng hương Bà Rịa Phước Tuy trình diễn qua phần điều hợp của các MC.Lê Tôn Huân, Trương Hưởng và Tuyết Hạnh.Mở đầu với bản hợp ca “Xuân Họp Mặt” do ban hợp ca Bà Rịa Phuớc Tuy trình diễn. Đặc biệt có màn vũ “Áo Dài Quê Hương” do Ban vũ Hội Hải Quân Cửu Long Nam Cali thực hiện, “Xuân Đã Về” do Ban văn nghệ Hội Cảnh Sát Quốc Gia trình diễn.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần chúc thọ và tặng qùa cho qúy cụ cao niên.Bà Rịa – Phước Tuy có các Quận Châu Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc hay những vùng hẻo lánh như Xà Bang, Thừa Tích, Ngãi Giao, Long Tân v.v..Đồng hương muốn biết và tìm hiểu về Bà Rịa Phước Tuy vào trang Website: www.bariaphuoctuy.org hoặc Email: phuoctuybaria@yahoo.com.