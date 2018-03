Phật Sống, Nga, Du Khách, Đường Sắt, Bến Cảng...

Xuân NiệmVậy là đồng chí vĩ đại Tập Cận Bình được cán bộ tuyên truyền tấn phong là Phật Sống. Hình như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng chưa ai gọi là Phật Sống, vì ngài chỉ tự nhận là một nhà sư đơn giản.Bản tin VOA ghi nhận: Chủ tịch Trung Quốc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Tổng Tư lệnh quân đội giờ đây có thêm một danh hiệu mới, “Phật sống”, theo Reuters ngày 8/3.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận: Bắc Kinh và Vatican đang tiến gần hơn đến việc đạt được một thỏa thuận có tính lịch sử trong vài tháng tới, liên quan đến việc ai có quyền bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Hãng tin Reuters loan tin này hôm 9/3.Ông Fang Jianping, phó chủ tịch hiệp hội những người Công giáo Trung Quốc, thuộc nhà nước Trung Quốc cho Reuters biết bên lề phiên họp quốc hội ở Bắc Kinh rằng cả hai bên đã đạt được những bước tiến hướng tới triển vọng bình thường hóa quan hệ.Nga cũng lo chạy đua vào VN: bản tin Sputnik viết rằng năm 2019 đã được công bố là năm Việt Nam tại Nga và năm nước Nga tại Việt Nam.Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov nói như thế và mời gọi tư bản Nga vào đầu tư ở VN trong khi có đà kết quả tích cực có được sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á — Âu (bao gồm năm quốc gia — Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) có hiệu lực kể từ ngày 05 Tháng Mười 2016.Báo Tuổi Trẻ viết: Sẽ di dời toàn bộ bến cảng trên sông Sài Gòn.10 bến cảng trên sông Sài Gòn phải di dời. Các bến cảng còn lại hoạt động theo hiện trạng, không cải tạo nâng cấp, mở rộng và nghiên cứu di dời sau năm 2020 hoặc chấm dứt hoạt động khi hết thời hạn.Báo Kinh Tế Đô Thị viết: 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Hà Nội tăng 31%.Theo Sở Du lịch Hà Nội, 2 tháng đầu năm 2018, du khách đến Hà Nội ước đạt 4.460.538 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 1.053.186 lượt, tăng 31% (khách quốc tế có lưu trú ước đạt 758.294 lượt khách, tăng 32%) so với cùng kỳ năm.Báo Dân Trí kể về tranh tường Sài Gòn: Dọc bức tường cũ kỹ, các họa sĩ đã phủ lên một bộ tranh liên hoàn tuyệt đẹp thu hút mọi ánh nhìn bất cứ ai đi ngang qua đây.“Mỗi ngày đến đây chờ con gái tan học ra, ngồi trên xe ngắm mấy bức tranh trên tường thấy cũng vui vui, đẹp đó chứ!”, chị Xuân Yến, nhà quận Bình Thạnh (TPSG) nói về bức tường sắc màu trước trường mầm non Sa Pa, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 chia sẻ.Báo Thanh Niên kê: Có đường sắt tỉ USD, từ TP.SG đến Cần Thơ chỉ mất 45 phút.Tuyến đường sắt cao tốc TP.SG - Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 5 tỉ USD được đánh giá sẽ tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội giữa hai vùng Đông - Tây Nam bộ... Để đẩy mạnh kinh tế, vấn đề lưu thông hàng hóa phải được đặt lên hàng đầu. Hiện nay hàng hóa từ các tỉnh miền Tây lên TP.SG bằng đường bộ quá tải, đường thủy thì bế tắc do lượng sông, hồ đang bị lấp ngày càng tăng. Việc xuất hiện loại hình đường sắt đối với vận chuyển hàng hóa cũng như vận chuyển hành khách liên tỉnh kết nối hai khu vực này là hoàn toàn cần thiết và quan trọng.Bản tin VTV kể: Hơn 88.000 ca tai nạn thương tích là con số báo động về số lượng người bị tai nạn thương tích, nhập viện trong năm 2017 tại TP.SG.Điều đáng nói, trong số này, tai nạn giao thông chiếm phần lớn. Theo đó, có gần 30.000 ca tai nạn giao thông phải nhập viện tại 57 cơ sở y tế tại TP.SG trong năm 2017. Trong đó, tỷ lệ trẻ em bị tai nạn giao thông và tử vong chiếm phần lớn.Báo Pháp Luật kể: Trung tâm Cấp cứu 115 TP.SG gần đây ghi nhận có nhiều trường hợp người trẻ tuổi tự tử rất đáng quan tâm.“Chỉ trong vòng ba ngày, từ ngày 3 đến 5-3, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.SG tiếp nhận bốn cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ nạn nhân cắt cổ tay, treo cổ tự tử. Đây là điều xảy ra bất thường, rất đáng quan tâm, báo động. Điều cần lưu ý là các trường hợp tự tử đa phần rơi vào độ tuổi rất trẻ, dưới 30 tuổi”. Sáng 6-3, BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Phó Trưởng phòng Điều hành Trung tâm Cấp cứu 115 TP.SG, đã cho biết như trên.Báo Người Đưa Tin kê: Dư luận thật sửng sốt, không lẽ, với cách kỷ luật này, Cục Hải quan TP. SG không chỉ bỡn cợt dư luận mà họ còn “đùa” cả với pháp luật?Trong 2 năm 2015 - 2016, có tới 213 container mất tích ở cảng Cát Lái – TP.SG khiến rúng động dư luận. Kiểm tra hồ sơ, có 53 doanh nghiệp (DN) là chủ của những container này. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng xác minh, tất cả các DN này, hoặc đã ngừng hoạt động, hoặc không tồn tại ở địa điểm đăng ký kinh doanh.Còn vì sao số lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất (chủ yếu là hàng điện tử cũ thuộc diện mặt hàng cấm nhập khẩu) lại có thể biến mất một cách bí ẩn khỏi cảng Cát Lái?