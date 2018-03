Chuyện Vợ Chồng: Yêu Thương, Không Phải Bạo Lực

Ngọc MinhHồi nhỏ, nhà mình ở sát vách gia đình cô chú kia. Cô vợ thì cao và to, ông chồng thì lùn và nhỏ con, hai người đi cùng nhau nhìn thấy ngộ lắm. Hai vợ chồng cãi nhau suốt, ngày nào cũng nghe tiếng chí choé, giọng bà vợ cứ ong ỏng: "Mày ngon mày đánh tao đi, tao thách mày đánh tao đó", rồi nghe bụp bụp, cheng cheng, rồi nghe tiếng thất thanh: "Bớ bà con làng xóm ơi, chồng tui nó đánh/giết tui".Mình lúc đó còn nhỏ, mà cứ thắc mắc hoài: Ủa, bả to như con voi, ổng như con kiến, sao bả đánh không lại ổng? Mà nhiều lần biết đánh không lại rồi, sao mỗi lần gây nhau vẫn cứ gióng cái mỏ lên: "mày ngon mày đánh tao đi" để làm gì cho bị đánh thiệt?Mà lạ lùng nữa là bữa trước đánh chửi ầm trời, ồn ào cả xóm, thì hôm sau lại anh anh em em ngọt sớt như không có chuyện gì xảy ra. Đỉnh điểm hai trận đánh mà mình bên nhà nghe chén dĩa bể ào ào, công an khu vực và tổ dân phố phải lên can thiệp là hai lần sau đó thím này đẻ tì tì hai thằng cu. Ề, mình lúc đó nhỏ lắm, chưa biết làm sao để ra em bé đâu, nhưng càng lớn biết chuyện người lớn rồi, thì ngẫm lại vẫn ngưỡng mộ cặp vợ chồng đó quá xá. Sau này cô chú đi diện HO nên mình mất liên lạc, không biết qua Mỹ có còn đánh nhau đẻ được con nữa không?Lúc đi làm, mình có nhiều lần bất đắc dĩ chứng kiến cặp vợ chồng kia, mỗi lần gây lộn bà vợ lôi đủ 18 đời tổ tông nhà chồng ra chửi, và đương nhiên hậu quả là bị chồng tán cho sấp ngửa. Lần đầu tiên chứng kiến, mình nghĩ thầm trong bụng: Hai người này chắc mai ra toà nộp đơn luôn chứ xúc phạm nhau kiểu đó thì còn gì mà nói. Vậy chứ qua hôm sau mình lại nhìn thấy họ như đôi trẻ mới cưới, đèo nhau trên xe máy, mặc áo sơ mi đồng màu (bữa xanh, bữa hồng, bữa vàng, ...), nắm tay nhau tung tăng khi đi bộ ăn sáng, ăn trưa rồi cùng vào làm việc. Sau này mình chuyển chỗ làm, không còn quan sát được các điệp khúc chửi cha mắng mẹ nhau rồi lại âu âu yếm yếm của họ nữa, không biết dạo này họ còn thú vui xúc phạm nhau như vậy nữa không?Lâu lâu mình lại tình cờ xem được clip, có cảnh vợ chồng đang chở nhau đi xe máy, ông chồng tấp vô lề, gạt chống xe đánh vợ tới tấp cho đến khi có người can ngăn. Rồi một lúc sau đó, lại thấy bà vợ cun cút leo lên xe, ôm eo ông chồng để đi tiếp. Mình xem xong không hiểu được bà vợ nghĩ gì? Tại sao lại leo lên xe cho chở đi tiếp, lỡ đi ra chỗ khác đánh tiếp thì sao?Nói chung thì ông bà xưa nói rất đúng:"Vợ khôn, chồng giận bớt lờiCơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê"Nhiều bà vợ cứ ào ào, ào ào lại còn hay cái kiểu "mày đánh tao đi, mày đánh tao đi", thành ra bị ăn đòn nhiều.Nhưng cũng có những người đàn ông có máu bạo lực sẵn trong người, lại thêm men rượu, lại tính sỉ diện hở chút là đánh vợ. Nhiều cô, nhiều thím nhẫn nhục quá, hoặc hiền lành quá, bị đánh rồi lại nghe vỗ về ngon ngọt, bữa sau lại bị ăn đòn tiếp, mà trận sau cứ nhiều hơn trận trước.Đàn bà, con gái cũng do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ lớn khôn. Muốn giữ cửa, giữ nhà, muốn con cái đầy đủ cha mẹ nhưng phải nhớ là nhịn được, chứ không nhục được. Mọi việc có đúng có sai, có trái có phải, có như thế nào đi nữa cũng không cho ai làm tổn thương thân xác và kể cả tinh thần của mình. Nên nhớ, bạo hành tinh thần khó thấy hơn, nhưng cũng nặng nề, đau đớn không kém gì bạo hành thể xác.Không cho phép ai được nhân danh là chồng mình để dạy bảo mình bằng cách đánh đập, chửi mắng. Nên nhớ, người sử dụng bạo lực với mình được thì cũng sẽ dùng bạo lực luôn đối với con mình. Giữ cho bản thân mình không bị đánh, cũng là cách để bảo vệ con cháu mình đời sau.Đừng để bạo lực truyền đời cho bạo lực. Con trai mình nhìn thấy Mẹ bị đánh, sẽ nghĩ chuyện đánh vợ, đánh phụ nữ là đương nhiên. Con gái nhìn thấy Ba đánh Mẹ, sẽ nghĩ chồng đánh vợ, đàn ông đánh đàn bà là chuyện bình thường. Do đó, đừng ăn mừng ngày 8-3 cho rình rang, còn lại 364 ngày bị đánh sấp mặt. Hãy tìm mọi cách để tự bảo vệ mình và thoát ra, để giữ gìn cho mình và để truyền cho thế hệ sau lòng yêu thương, chứ không phải sự bạo lực.Ngọc Minh