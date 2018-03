Nghị viên San Jose hạ bảng quảng cáo ANA

Email của NV Nguyễn Tâm hồi đáp ông Phiet Tran hôm thứ Bảy, thông báo diễn tiến sự việc:

From: Tam Nguyen <lsnguyentam@gmail.com>

Date: 2018-03-03 22:46 GMT-08:00

Subject: v/v: Billboard quảng cáo của ANA Airlines



v/v: Billboard quảng cáo của ANA Airlines

Kính thưa bác Phiet Tran cùng quý vị quan tâm:

Chiều nay thứ Bảy, lúc đang tham dự buổi họp của TT Liccardo với cộng đồng tại Educational Park Library thì nhận được email của bác Phiet Tran về sự việc nầy. Xin cám ơn bác Phiet Tran.

Xin được hồi đáp như sau:

Cách đây vài ngày, một cư dân đã cấp báo cho chúng tôi biết về vụ cái billboard quảng cáo của hãng máy bay ANA Airlines trên đường Monterey. Lập tức chúng tôi tìm cách liên lạc với họ (trích email xác nhận của ANA Sky hôm thứ Năm 3/1/2018, dưới đây).

Sau nhiều lần liên tục gọi qua điện thoại chờ rất lâu và gởi tin nhắn qua internet, cuối cùng đã liên lạc được với viên chức trách nhiệm của công ty vào chiều thứ Sáu ngày 2 tháng 3. Sau một hồi trao đổi và giải thích, ông Giám đốc thương mại miền Tây Hoa Kỳ đã ghi nhận lỗi lầm ấy của hãng ANA, và hứa sẽ liên lạc với Cty làm bảng quảng cáo để thay đổi. Ông cho biết sau weekend, qua tuần tới sẽ có thông báo cụ thể về việc thay đổi cái quảng cáo xúc phạm ấy.

Sáng nay tôi cũng đã gởi tin nhắn đến Cty ANA Airlines xác nhận nội dung cuộc điện đàm và thỏa thuận như trên.

Chúng tôi cùng với ông Phạm Hữu Sơn và ban Đại diện Cộng Đồng đang theo dõi diễn tiến sự việc và sẽ cập nhật cùng quý vị.

Kính.

NV Nguyễn Tâm.

TB: Bất cứ khi cần nhắn tin gấp, xin vui lòng gởi TEXT message đến cell phone: 408-472-0840. Đa tạ.

* * *

Trích auto-reply email của ANA hôm thứ Năm ngày 1/3/2018 thông báo đã nhận được thư khiếu nại của chúng tôi:

From: ANA SKY WEB <anaweb39@121.ana.co.jp>

Date: March 1, 2018 at 3:08:51 PM PST

To: <tam.nguyen@sanjoseca.gov>

Subject: ANA/Mail received [Reference No: 180302-001359]

Reply-To: ANA SKY WEB <anaweb39@121.ana.co.jp>

<This email is for notification purpose only and cannot be used for replies.>



Dear TAM NGUYEN

Thank you for your loyal patronage with ANA.

We will make every effort to answer promptly but if your inquiry requires an immediate assistance, please contact us by telephone.

Contact information of our Office;

http://www.ana.co.jp/wws/ japan/e/local/common/contact/ index.html