Mỹ, Nhựt, Ấn Bao Vây TC

Vi AnhChủ Tịch Tập cận Bình [TCB] của TC mới chuẩn bị sửa hiến pháp, điều lệ Đảng CS, chưa lên ngôi vua TC, bên ngoài Nhựt hướng Nam, Ấn hướng Đông, Mỹ bao sát TC, cho hàng không mẫu hạm vào VNCS bọc hậu. TCB khó hay hết vùng vẫy ngay tại vùng biển, đảo của các nước láng giềng mà TCB tự xưng là của Tổ Tiên người TQ để lại.Một, Nhật dùng viện trợ thúc đẩy, phát triển vùng “Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do Mở Rộng” theo chiến lược cùng tên mà hai nước Mỹ-Nhựt đã sáng kiến thành lập và TT Trump đã công bố. Nhật tăng cường hệ thống quân sự phòng chống trên biển để đối phó TC. Nhựt lắp đặt hệ thống hỏa tiễn chống hạm trên đảo nhỏ Miyako, và ở tỉnh Okinawa. Nhựt nam tiến viện trợ ODA là vốn “Hỗ trợ phát triển chính thức" (viết tắt của từ ngữ Official Development Assistance), gọi là hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất rất thấp)... giúp các nước ở phía Nam theo chiến lược mà Nhựt và Mỹ chủ trương gọi là “Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do Mở Rộng”.Tin RFI ngày 23-02-2018, để thực hiện chiến lược xây dựng một vùng “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Chính phủ Tokyo hôm 23/02/2018 công bố sẽ “dùng viện trợ phát triển để phục vụ cho chiến lược này. Nhật sẽ trợ giúp các nước đang phát triển trong việc bảo đảm an toàn vận chuyển hàng hải và thực thi pháp luật trên biển, nhằm củng cố trật tự pháp quyền trong khu vực này. Nhựt sẽ cung cấp cho các nước Đông Nam Á tàu tuần tra và những thiết bị để giúp các nước này tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển. Nhật cũng sẽ phối hợp viện trợ phát triển với viện trợ nhân đạo trong nỗ lực ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Nhựt sẽ giúp cải thiện các cơ sở hạ tầng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời giúp cho con người và hàng hóa được lưu thông dễ dàng hơn trong vùng này.”Được biết, Nhật đã và đang là một trong những quốc gia cấp viện trợ phát triển hào phóng nhất, đứng hàng thứ tư thế giới trong năm 2016 với tổng cộng 16,8 tỷ đôla, chỉ sau Hoa Kỳ, Đức và Anh Quốc. Riêng đối với Việt Nam, Nhật Bản vẫn là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất cho VN.Các nhà phân tích nhận xét Nhật Bản rõ ràng là muốn giành ảnh hưởng với Trung Quốc, quốc gia hiện cũng đang vung rất nhiều tiền để chiêu dụ các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Nhưng TC không được lòng người dân các nước láng giềng, vì TC quá tham vọng đất đai xâm chiếm nhiều biển đảo của các nước. Và TC khi làm một công trường nào ở ngoại quốc thì đưa công nhân đến, kể cả cái cầu tiêu cũng đem theo, rồi lập làng mạc riêng, canh gác không cho dân địa phương vào theo kiểu một quốc gia trong một quốc gia.Cũng theo chiều hướng đối trọng với TC, Nhật Bản đã tăng cường quan hệ với ba quốc gia Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc. Theo một tạp chí của Úc, được hãng tin Reuters trích dẫn ngày 19/02/2018, bốn nước này đang thương lượng với nhau về một dự án cạnh tranh với “Sáng kiến Một Vành đai và Một Con đường” của Trung Quốc.Nói chung, chiến lược thúc đẩy một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, do thủ tướng Shinzo Abe đề xướng, được chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ hoàn toàn, bởi vì Washington cũng chủ trương là phải bảo đảm quyền tự do hàng hải ở khu vực này, đặc biệt là tại vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo tại các khu vực đang tranh chấp chủ quyền.Hai, còn Ấn độ thì chận TC ở hướng Đông Nam Á châu và Ấn độ dương. Ấn hầu như thành công trong việc liên kết với Việt Nam CS [VNCS], vốn là một chế độ CS, nước láng giềng giáp giới phía bắc với TC nhưng bị TC xâm chiếm, thôn tính nhiều biển đảo nhứt vào tay TC. Nhiều Tổng bí Thư Đảng, Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng CSVN đã công du Nhựt. Ngoài việc giúp cho CSVN vay ưu đãi lãi để mua hoả tiễn Bhramas, Ấn còn kiên trì hợp tác khai thác dầu khí với VN ở Biển Đông dù TC chống đối đe dọa nhưng Ấn không nhượng bộ. Mới đây Ấn còn hợp tác tập trận với VNCS. Tin cho biết "trong bối cảnh thế quân sự của Trung Quốc đang ngày càng tăng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương” Ấn Độ sẽ tiếp đón lực lượng hải quân của ít nhất 16 quốc gia Việt Nam, Úc, Malaysia, Maldives, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Oman, Thái Lan, Tanzania, Sri Lanka, Singapore, Bangladesh, Indonesia, Kenya và Cambodia đến tham gia tập trận. Cuộc tập trận kéo dài 8 ngày mang tên "Milan" - được xem như là một bước đi vững chắc để thúc đẩy chiến lược phòng thủ chung mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do Mở Rộng.Dĩ nhiên TC có nhiều tiền cừu hậu hận về chiến tranh biên giói với Ấn, nên TC phản đối mạnh. Bắc Kinh đã cảnh báo rằng cuộc tập trận lớn được tổ chức ở Ấn Độ Dương có nguy cơ "làm lan rộng căng thẳng Trung-Ấn từ trên bộ ra biển".Ba, Mỹ nâng cấp hợp tác VN và Đài Loan vào hàng ngũ bảo vệ biển đảo chống đà bành trướng của TC. Lưỡng Viện Quốc Hôi Mỹ thông qua đạo luật mang tên «Taiwan Travel Act» khuyến khích các nhà lãnh đạo Đài Loan đến Hoa Kỳ và gặp gỡ các quan chức cao cấp Mỹ trái với chính sách của TC chỉ coi Đài Loan là một tỉnh của TQ.Trước đó TT Trump cũng đã điện đàm trực tiếp với Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái anh Văn khiến Bắc Kinh cay cú. Ông còn cho Bà TT Dài loan hai lần quá cảnh khi công du các nước. Mùa hè 2017, ông lại duyệt cho phép bán thêm cho Đài Loan 1,3 tỉ đô la vũ khí.Mỹ cũng cho hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson lớn nhứt thế giới lần đầu tiên vào VN, ghé Đà nẵng, cặp Cảng Tiên sa, lên bờ viếng thăm và làm nhiều công tác dân vận và dân sự vụ, thể thao. Còn phía quân nhân trong đó có Tư Lịnh Hạm đội 7 và Đại sứ Mỹ từ Hà nội vào thì trao đổi kỹ thuật tuần tra, cứu hộ trên biển.Phía CSVN có lẽ sợ TC hờn giận nên tránh né. Không một đại cán cấp trung ương nào có mặt tiếp đón. Chỉ có Giám đốc Sở Ngoai vụ tiếp đón phái doàn Mỹ thôi. Mỹ rộng mở cho quân nhân CSVN xuống ‘tham quan’ HKMH Carl Vinson, hình cho thấy mấy anh bộ đội mắt ngó trân trân, tay lục hàng hoá Mỹ mua để lưu niệm.Cả mấy ngàn hải quân Mỹ lên bờ ngủ, nghỉ, giải trí, vui chơi. Nhà hàng, nhà ngủ, tổ chức du lịch mừng khấp khởi, Mỹ kim vào đếm không kịp. Dân chúng địa phương mừng khấp khởi, người lớn tuổi nhớ lại câu sấm, “Mỹ đi rồi Mỹ lại về, Giặc đụng Bồ đề thì giặc phải tan.”Đây là một sự kiện, một thời cho thấy sự hợp tác giữa Hà nội và Washington được nâng cấp. Lý do chánh là do đà bành trướng của TC muốn khống chế Biển Đông, xâm chiếm biển đảo của các nước láng giềng của TC, VN là nước bị TC lấy nhiều nhứt. Trong khi đó quốc gia dân tộc VN là nước kiên trì đánh đuổi Trung Hoa nhiều nhứt, năm 1979 còn đánh Trung Quốc.Và nước VN cũng là một nước nằm gần con đường hàng hải huyết mạch của thế giới từ Eo Biển Mã Lai đi lên Á châu Thái bình dương, mà Mỹ quyết bảo vệ tự do hàng hải và coi đó là quyền lợi cốt lõi, quyền lợi quốc gia của Mỹ; tức là kẻ nào xâm phạm Mỹ có thể bảo vệ bằng biện pháp quân sự./.(VA)