Tập Sách Của 2 Ký Giả Mỹ Sắp Ra “Russia Roulette,” Kể Chi Tiết: Trump Gặp Người Của Putin Từ 2013 Tại 1 Hộp Đêm Las Vegas

WASHINGTON - Tập sách tựa đề “Russia Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump” của 2 nhà báo sắp phát hành ngày 13-3 mô tả chi tiết các quan hệ của ông Trump với các nhân vật thế lực của chính trường và thương trường Nga, đang là mục tiêu điều tra của đoàn Mueller.Nhà báo Michael Isikoff là trưởng ban phóng viên điều tra của Yahoo News và nhà báo David Corn là trưởng văn phòng Washington của Mother Jones.Theo tập sách này, các quan hệ với Nga của tỉ phú Trump bắt đầu 5 tháng trước chuyến đi Moscow năm 2013, tại 1 hộp đêm Las Vegas khi con trai Emin của tỉ phú Aras Agalarov (cũng là đồng minh của Putin) sang chơi.Sách này cũng tiết lộ 1 buổi họp giữa ông Trump và 2 đối tượng trong cuộc điều tra “toa rập” là con trai tỉ phú cũng là danh ca Emin Agalarov và nhà quảng cáo Rob Goldstone – vào dịp này, Trump hé lộ ý định tranh cử TT.Đoàn điều tra Mueller đang tìm biết vai trò của 2 nhân vật này trong việc dàn xếp cuộc gặp gỡ 1 nữ luật sư Nga tại Trump Tower vào Tháng 6-2016 có mặt con trai và con rể của ứng viên Trump.Trích đoạn của tập sách đuợc Yahoo News và Mother Jones đăng tải ngày Thứ Năm tiết lộ các sự kiện bao quanh chuyến đi Moscow năm 2013 của Trump để giám sát cuộc thi Miss Universe và về giấc mơ xây dựng Trump Tower tại thủ đô Nga. Thương luợng về dự án đạt đuợc với Agaralov, nhân vận đuợc biết tiếng như là “nhà xây dựng của Putin” với tài trợ của 1 ngân hàng thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Nga.Nhân dịp Trump giám sát sơ tuyển của Miss Universe tại Las Vegas, Trump ăn tối với Agaravlov và Goldstone, như tin đã loan – tập “Russia Roulette” cho biết thêm: cùng buổi tối Tháng 6 ấy, Trump tiếp Emin Agaralov và Goldstone tại hộp đêm The Act, nơi các vũ nữ đóng vai nữ sinh tiểu tiện lên người 1 giáo sư trong 1 hoạt cảnh. Khi ấy, The Act đang bị thẩm quyền Nevada điều tra, và bị đóng cửa không lâu sau đó.Theo “hồ sơ Steele”, trong 1 chuyến đi Moscow sau đó cùng năm, Trump cho gái điếm tiểu tiện trên giuờng trong phòng của khách sạn – chi tiết này đuợc giả định là tình báo Nga đã thu hình.Ông Trump kịch liệt phủ nhận sự việc này.Goldstone xác nhận với 2 tác giả: mục tiêu của cuộc vui chơi tại hộp đêm The Act là bảo đảm cuộc thương luợng với cha con Agaralov.Trích đoạn phổ biến ngày Thứ Năm mô tả tỉ phú Trump đến Moscow với ước muốn gặp Putin, vì Putin là thẩm quyền cho phép xúc tiến dự án Trump Tower. Trump trông đợi Putin đến cuộc thi hoa hậu, luôn hỏi phụ tá “Putin đến đó hả?”.Nhưng, Putin gửi quà, gồm thư riêng mà nội dung không ai đuợc biết.Qua Tháng 2-2014, Ivanka Trump đáp phi cơ tới Mocow để cùng Emin Agaralov thị sát các địa điểm có thể xây Trump Tower. Nhưng, tình hình thế giới thay đổi, Hoa Kỳ và EU trừng phạt Moscow về vụ sáp nhập bán đảo Crimea, dự án Trump Tower tại Moscow sụp đổ.Dù thế, Trump duy trì liên lạc với Emin Agaralov. Qua Tháng 1-2015, Emin Agaralov và Goldstone là khách mời của Trump Tower tại New York.17 tháng sau, Goldstone trở lại với 1 số đại diện của cha con Agaralov đề nghị cung cấp thông tin tiêu cực gây thiệt hại ứng viên Hillary Clinton.