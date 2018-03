1 Cậu 21 Tuổi Vô Đồn Công An: Va Chạm Bể Não, Chở Cấp Cứu

SAIGON -- Một thanh niên bị công an tỉnh Gia Lai kêu lên “làm việc”... Và trong chưa đầy một ngày, thanh niên 21 tuổi đã bị “va chạm” bầm dập, bê não, chở đi cấp cứu.Bản tin Zing kể: Nam thanh niên 21 tuổi nhập viện sau khi làm việc với công an.Sau khi đến công an huyện làm việc, nam thanh niên 9X phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị chấn động não.Ngày 6/3, ông Nguyễn Định (44 tuổi, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc con trai ông nhập viện sau khi làm việc với công an.Theo nội dung đơn, khoảng 21h ngày 28/2, anh Nguyễn Công Chí (21 tuổi, con trai ông Định) chở chị Trần Thị Thu Nhi (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đi chơi thì bị tổ tuần tra của Công an thị trấn Nhơn Hòa chặn xe, kiểm tra giấy tờ.Kiểm tra xong, tổ tuần tra thu giữ giấy tờ xe và mời anh Chí cùng chị Nhi về trụ sở lập biên bản. Thấy vậy anh Chí yêu cầu tổ công an lập biên bản tại chỗ; tuy nhiên, các cán bộ này không đồng ý.Sau đó, anh Chí cùng chị Nhi đến trụ sở công an huyện trình báo về việc bị công an thị trấn thu giữ giấy tờ xe. Tại đây, anh Chí và chị Nhi làm việc với cán bộ trực ban là thiếu tá Nguyễn Quang Định và thiếu úy Nguyễn Thiên Sơn.Cũng theo nội dung đơn thư, làm việc xong, các cán bộ yêu cầu anh Chí ký vào biên bản trình báo nhưng anh Chí không đồng ý nên xảy ra "va chạm". Thấy vậy chị Nhi liền gọi điện thông báo cho ông Định đến giải quyết.Đến khoảng 0h30 ngày 1/3, anh Chí được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến ngày 2/3, anh Chí được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho xuất viện với chẩn đoán chấn động não.Bản tin Zing ghi lời Thiếu tá Tô Ninh Anh, Trưởng Công an thị trấn Nhơn Hòa, cho hay vào tối 28/2, tổ tuần tra của công an thị trấn đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Lúc này tổ công tác phát hiện anh Chí cùng chị Nhi đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.Zinh viết: “Tổ tuần tra liền yêu cầu anh Chí dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Chí không chấp hành mà còn chửi bới tổ công tác. Sau đó, anh Chí xuất trình giấy tờ và yêu cầu tổ tuần tra lập biên bản tại chỗ.”Trong khi đó, bản tin VietnamNet cho biết Công an chối rằng không hề có chuyện bạo lực.Bản tin này viết:“Công an tỉnh Gia Lai khẳng định không có chuyện công an đánh người dân khi đến trụ sở làm việc, đồng thời chuyển đơn tố cáo để Thanh tra công an tỉnh xác minh, làm rõ.”Có nghĩa là, anh Chí tự đập đầu vào tường tới bể não để vu vạ công an?