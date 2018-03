Gia Đình Bách Hợp Nam Cali Kỷ Niệm 30 Năm 1978-2018

Trong buổi kỷ niệm.Santa Ana (Bình Sa)- -Gia Đình Bách Hợp (Hướng Đạo Trưởng Niên) Nam California họp mặt Tân Xuân 2018, Kỷ Niệm 30 Năm thành lập Gia Đình Bách Hợp Nam California.Chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập được tổ chức vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Majesty Restaurant.Tham dự buổi họp mặt ngoài qúy trưởng niên trong Gia Đình Bách Hợp Nam California còn có qúy Trưởng Niên Làng Quảng Tế, Trưởng Niên Làng Bách Hợp San Diego, đến từ Vùng Vịnh có Lý Trưởng Ngọc Minh. Đại diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam có: Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, (HĐTƯHĐVN) Trưởng Lê Đức Phẩm, Ủy Viên Truyền Thống HĐTƯHĐVN, Trưởng Hồ Đăng, Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên HĐTƯHĐVN, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Đại diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ, ngoài ra còn có một số qúy trưởng đại diện các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ và thân hữu.Quan khách có Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phát và phu nhân... một số các cơ quan truyền thông.Trong không khí thân mật của tình huynh đệ hướng đạo, đến với ngày kỷ niệm 30 năm Gia Đình Bách Hợp Nam California có những trưởng 90 tuổi, 80 -70- và những trưởng trẻ hơn, tất cả đều hòa quyện vào những sinh hoạt trong tinh thần hướng đạo, cùng hát, cùng vui để thấy lại những kỷ niệm một thời sống và sinh hoạt trong phong trào hướng đạo Việt Nam.Điều hợp chương trình do Trưởng Nguyyễn Bá Thành, Trưởng Nguyễn Bá Thành là một MC Quản trò, hoạt náo rất sống động nên không khí lúc nào cũng vui nhộn.Mở đầu chương trình với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo và phút mặc niệm.Tiếp theo Trưởng Nguyễn Cữu Lâm, Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các Trưởng, quan khách cùng qúy vị thân hữu, Trưởng Lâm tiếp:“Cũng vì câu châm ngôn: Hướng Đạo Một Ngày, Hướng Đạo Một Đời” mà hôm nay nhìn chung quanh chúng ta để thấy thật nhiều những mái tóc hai màu, hay đã bạc phơ. Bên dưới những mái đầu ấy đôi mắt vẫn bừng bừng phản chiếu ánh lữa của những đêm trại, con tim vẫn cuồn cuộn tâm tình của người Hướng Đạo Sinh, những bài hát, trò chơi vẫn tìm tàng trong trí nhớ.. . vì thế mà chúng tôi những trưởng niên lại tìm đến kết hợp cùng nhau để vui trong sinh hoạt.Chúng ta vẫn biết mỗi thời đại mỗi khác, phương cách sinh hoạt thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên lý Hướng Đạo thì bất biến, mà những người hướng đạo trưởng niên nầy vẫn mong mỏi giữ lại cho thế hệ sau. Những truyền thống tốt đẹp, những gương sáng của tiền nhân trong lịch sử với hy vọng từ gia tài đó thế hệ sau còn được tình yêu quê hương, dân tộc và sẽ cùng nhau tiếp nối giữ gìn giềng mối của những người đi trước, để đến khi có thể đảm nhận lấy trách nhiệm, xây dựng lại quê hương mà nơi đó nền luân lý, đạo đức và tự do đang bị xé rách tả tơi.Sau 30 năm giữ chặt mối dây, hôm nay ở đây, trong không gian ấm áp đầy tình thân nầy, Gia Đình Bách Hợp cùng với qúy trưởng, trưởng niên và thân hữu họp mặt nơi đây để đánh dấu một chặng đường vừa qua, cùng chia xẻ nhau những lời chào hỏi thân thương, và hy vọng trong tương lai còn gặp nhau, không chỉ ở Gia Đình Bách Hợp mà khắp các Làng, Xóm Trưởng Niên đang sinh hoạt gần đây hay ở bên bờ Úc Châu, Âu Châu hay biết đâu một ngày nào đó trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.”Tiếp theo là lễ trao Huân Chương Bách Hợp của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam do qúy trưởng Đại Diện Hội Đồng Trung Ương và Đại diện Miền trao cho hai Trưởng Niên thuợc Gia Đình Bách Hợp Nam California đó là Trưởng Đặng Ngọc Anh và Trưởng Trần Bích Ngọc.Sau đó tất cả cùng hát bài “Nguồn Thật”.Trưởng Lý Nhật Hui, cựu Gia Trưởng GĐBH Nam Cal lên giới thiệu thành phần tham dự và chúc tất cả một năm mới an lành hạnh phúc.Tiếp theo Trưởng Lê Anh Dũng lên lược qua vài nét về Gia đình Bách Hợp Nam California.Vào đầu năm 1988, tại Doheny State Park ở Dana Point, nhân dịp có Tr. Đỗ Văn Ninh và Tr. Nguyễn Thị Đáp mới dọn về miền nắng ấm Nam Cali từ Virginia, Tr. Đinh Xuân Phức đề nghị các anh chị em hướng đạo họp mặt với nhau qua một cuộc picnic, với sự tham dự của trên 20 trưởng và các ACE HĐS gồm có các Trưởng Đinh Xuân Phức, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Thị Đáp, Tôn Thất Hy, Đoàn Văn Thiệp, Vũ Thanh Thông, Đổ Văn Ninh, Trần Thị Đáp, Trần Đức Hạnh và v.v… để mừng hai trưởng Ninh và Đáp mới dọn về Cali, cùng vui chơi và chia sẻ với nhau về những sinh hoạt của hướng đạo tại quê nhà và hải ngoại.Trong cuộc picnic này, 2 trưởng Ninh và Đáp chia sẻ với các trưởng và anh chị em tham dự cuộc picnic về sinh hoạt hướng đạo tại Việt Nam, nổi bật nhất là nhóm hướng đạo “chui” do Tr. Trần Văn Hợp đã thành lập để giữ chặt mối dây giửa các trưởng và anh chị em hướng đạo, nâng đở nhau, và nhất là giữ vững ngọn đuốc và lý tưởng của người hướng đạo sinh luôn sáng ngời dù không được bận đồng phục, phần lớn thành viên của nhóm này là các trưởng và hướng đạo sinh từng sinh hoạt với Đạo Xuân Hoà, do đó, được gọi là “Gia Đình Bách Hợp Xuân Hoà”. Ngay trong buổi picnic này, Tr. Đinh Xuân Phức đề nghị là các trưởng và anh chị em hướng đạo hiện không sinh hoạt trực tiếp với các đơn vị nên cùng nhau kết hợp để giữ chặc mối dây thân ái của đại gia đình hướng đạo theo tinh thần của Gia Đình Bách Hợp Xuân Hoà và yểm trợ cho các đơn vị hướng đạo Việt Nam hiện đang sinh hoạt tại hải ngoại, khi cần đến. Mọi người tham dự đều vui vẻ hưởng ứng đề nghị của Tr. Phức và “Gia Đình Bách Hợp Nam Cali” được thành hình và bầu chọn Tr. Đinh Xuân Phức làm Gia Trưởng đầu tiên của nhóm.Sau nầy khi ngành Hướng Đạo Trưởng Niên chính thức được công nhận, các “Làng xã” trên toàn thế giới đua nhau nỡ rộ; thì “Gia Đình” Bách Hợp Nam Cali vẫn khiêm tốn là một gia đình. Trong ba thập niên qua, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali trải qua nhiều thăng trầm, vui buồn, nhưng vẫn hãnh diện là một đơn vị HĐTrN của phong trào. Sau Gia Trưởng đầu tiên là Trưởng Đinh Xuân Phức, các Gia Trưởng kế tiếp gồm có Trưởng Trần Trọng An Sơn, Trưởng Trần Đức Hạnh, Trưởng Nguyễn Khanh, Trưởng Lý Nhật Hui và hiện nay là Trưởng Nguyễn Cữu Lâm.Tiếp theo qúy Trưởng Đại Diện Hội Đồng Trung Ương, Miền, và một số các Liên Đoàn lên tặng Plaque kỷ niệm 30 năm GĐBH Nam California.Sau đó Ban tổ chức mời các Trưởng cao niên lên cắt bánh sinh nhật và mừng thọ qúy Trưởng trên 80 tuổi.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ thật xuất sắc do các Trưởng Niên và các Trưởng tham dự trình diễn, trong đó có phần trình diễn vở kịch thơ “Nguyễn Trải gặp Thị Lộ” do trưởng Lê Anh Dũng sáng tác qua phần trình diễn của các “kịch sĩ” Trưởng Niên GĐBH thực hiên được tán thưởng nhiều tràng pháo tay thật lớn.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số dưới sự điều khiễn điêu luyện qua phần hô các con số trúng của Trưởng Nguyễn Bá Thành đã làm cho không khí rộn lên những tràng cười thật vui. Đặc biệt nhất trong phần xổ số còn vui hơn nữa đó là cái máy quay số do (KS) Trưởng Hoàng vừa sáng chế và giữ bản quyền phát hành đã quay ra một lúc 2 con số, trong lúc nầy Trưởng Nguyễn Bá Thành phải bốc một con bỏ trở vô cái máy. “Thật đúng là xổ số có hên xui may rũi”Trong không khí thật vui của những ngày còn Xuân, các trưởng gặp nhau đã bỏ lại sau lưng những gì buồn vui của năm qua dể thể hiện cho nhau tình”Hướng Đạo Một Ngày là Hướng Đạo Một Đời.”