Tôm, Ký Kết TPP, Chính Tả, Nợ Công, Quỳ 1 Phút...

Xuân NiệmVậy là tôm bị Trump gây khó dễ... Trong khi đó, 11 quôc gia Châu Á Thái Bình Dương chính thức ký Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mới... Thương mại Việt Nam sẽ cùng lúc khó hơn, và dê hơn.Bản tin RFA kê răng: Tôm đông lạnh Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ có thể sẽ bị Bộ Thương mại Mỹ tính đánh thuế chống bán phá giá 25,36%, trong khi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng có sự nhầm lẫn và mức thuế chính xác chỉ là 1,19%.Trong khi đó, bản tin RFI viết: Ngày 08/03/2018, 11 nước hai bờ Thái Bình Dương ký tại Chilê Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mới, một năm sau khi tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này....Với việc ký kết CPTPP ngày 08/03 ở Chilê, các nước Úc, Brunei, Canada, Chilê, Nhật Bản, Malaysia, Mêhicô, New Zealand, Peru,Singapore và Việt Nam gởi một thông điệp đến ông Donald Trump, vị tổng thống chủ trương bảo hộ mậu dịch.Chuyện cô giáo bị cán bộ đảng bắt quỳ 40 phút vẫn nhức nhối, chưa thấy ai giaỉ quyết cả... Hay là sẽ dìm luôn vào im lặng?Báo Người Lao Động kể: Sáng 8-3, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vẫn chưa có kết luận xử lý trường hợp ông Võ Hoài Thuận ép cô giáo B.T.C.N, giáo viên Trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức phải quỳ.Theo nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động, liên quan vụ việc này, ông Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trường cũng đã có tường trình gửi cơ quan chức năng. Theo đó, ông Sơn thừa nhận cô giáo có quỳ, do ông Thuận không có thái độ chấp nhận nên cô giáo phải quỳ tại phòng hiệu phó, có mặt 3 phụ huynh. Ông Sơn nhận khuyết điểm trong quá trình giải quyết sự việc.Có ai thử quỳ trước công chúng 1 phút hay 2 phút chăng?Bản tin Zing kể: Bộ GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra vụ học sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên.Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Bến tre kiểm tra, xác minh sự việc, đồng thời quan tâm đến hoàn cảnh của học sinh lớp 8 bóp cổ, đe dọa giáo viên.Chia sẻ với báo chí tối 7/3, đại diện Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT, cho biết đã nắm được thông tin về một học sinh lớp 8 trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) có hành động xúc phạm giáo viên trong giờ học tiếng Anh.Báo Đất Việt kể về “Chuẩn chính tả mới: Có bao nhiêu cách viết Mát-xcơ-va?”SGK ba lớp đầu cấp tiểu học viết Mát-xcơ-va, còn lớp 4 và lớp 5 thì viết phiên âm kèm nguyên dạng Mát-xcơ-va (Moskva).Bộ GD-ĐT vừa tổ chức hội thảo về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông mới nhằm giảm tối đa tình trạng 'loạn' quy định chính tả, ít nhất là trong cơ sở giáo dục.Trao đổi với báo chí, GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, cho biết, điều này rất cần thiết vì hiện có nhiều quy định tương đối “vênh” nhau về chính tả.Báo Một Thế Giới kể: Đến 10 giờ sáng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, nhiều cửa hàng hoa tại TP.SG đã không nhận thêm các hóa đơn đặt hoa từ khách hàng bởi đã quá tải từ sớm.Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 tại Việt Nam được xem là dịp để nam giới thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới những người phụ nữ thương yêu của mình. Hoa luôn là sự lựa chọn tốt trong mỗi dịp như thế.Bản tin VnExpress kể: Sài Gòn đâu chỉ có phố Tây, còn cả phố Mã Lai.Bên cạnh phố người Hoa, phố Tây, Sài Gòn còn có một khu tập trung buôn bán, ăn uống dành riêng cho người Malaysia, Indonesia.Đường Nguyễn An Ninh, nằm ở mạn cửa Tây chợ Bến Thành, ở trung tâm quận 1 TP SG. Đây là con đường dài khoảng 100 m, nối đường Phan Chu Trinh với Trương ĐịnhBản tin VTC viết: Bộ Tài chính mắc nhiều thiếu sót, nợ công bị đề nghị tính thêm hơn 5.000 tỷ đồng.Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh số liệu nợ công theo hướng tăng 5.012 tỷ đồng trong bối cảnh công tác quản lý nợ công của cơ quan này còn nhiều sai sót, theo báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nợ công năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước.Bản tin Zing kể: Nam thanh niên 21 tuổi nhập viện sau khi làm việc với công an.Sau khi đến công an huyện làm việc, nam thanh niên 9X phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị chấn động não.Ngày 6/3, ông Nguyễn Định (44 tuổi, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc con trai ông nhập viện sau khi làm việc với công an.Báo Gia Đình Net viết: Qua lại với người đàn ông đã có gia đình, cô gái bị người vợ hẹn gặp, mắng nhiếc và đập điện thoại ngay giữa đường vào ngày 7/3.Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ đánh ghen ngay giữa đường thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo như chia sẻ, vụ đánh ghen trên được cho là xảy ra vào ngày 7/3 tại đường Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội.Báo Tiêu Dùng viết về “Cần Thơ: Phát hiện vụ giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống”...Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phát hiện hơn 1.000 tấn lúa giống được làm giả các nhãn hiệu đang được ưa chuộng trên thị trường.Báo Lao Động nêu câu hỏi về “Mỹ đánh thuế mạnh lên thép và nhôm nhập khẩu: Doanh nghiệp Việt “chống chọi” sao?”Bộ Thương mại Mỹ vừa gửi cho Tổng thống Donald Trump một số đề xuất về việc áp mức thuế 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ.Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm bởi nó có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các “ông lớn” trong ngành tôn, thép Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, trong ngắn hạn, các doanh nghiệp xuất khẩu tôn thép của Việt Nam nếu mất thị trường Mỹ sẽ gần như không gặp khó khăn gì, thậm chí, việc Mỹ đánh thuế nhập khẩu thép Trung Quốc có thể là tin vui và là động lực cho sự phát triển theo chiều sâu của ngành thép Việt Nam.