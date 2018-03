Ann Phong đuợc Thư Viện Cerritos mời triển lãm solo từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4, 2018.





Trong cuộc triển lãm này, Ann Phong trưng bày 20 tác phẩm.

Cô Annie Hylton, City Librarian, người đã liên lạc và lo triển lãm có viết: "T hank you Ann Phong, for exhibiting your fantastic artwork in the Cerritos Library. The interesting concepts, wonderful details, and beautiful color palettes in your paintings will be greatly enjoyed by the community". (“Cảm ơn Ann Phong, vì tớiï triển lãm họa phẩm tuyệt vời của bạn tại Thư viện Cerritos Library. Các khai1í niệm gây cảm hứng, các chi tiết tuyệt mỹ, và các nhóm màu quá đẹp trong tranh của bạn sẽ được cộng đồng thưởng lãm.”)

Cerritos Library,was rededicated on March 16, 2002, with the new The,was rededicated on March 16, 2002, with the new moniker and the current futuristic design. It was the first building to feature an exterior clad with titanium panels in the United States . It boasts to be the first "Experience Library" and focuses on themed spaces, high quality artwork, and inspirational architecture . ( https://en.wikipedia.org/wiki/ Cerritos_Millennium_Library



Đây là vài tác phẩm đang triển lãm:

Fighting For Space, 62"x42", mixed media



-Ann Phong,, 62"x42", mixed media

-Ann Phong,CÁ TRONG NƯỚC, 12"x12", mixed media