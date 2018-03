Mã Lai Đổi Tên Biển Đông?

Trần KhảiVậy là Mã Lai chính thức đổi tên vùng Biển Đông trong lãnh hải Malaysia? Hay chỉ mới là gợi ý của các chuyên gia? Nhưng hiển nhiên, đã có dư luận từ trí thức Mã Lai muốn đất nước này đi chệch ra khỏi bóng mát Trung Quôc.Báo The Malay Mail Online ghi nhận rằng một giáo sư đại học Universiti Kebangsaan Malaysia tuyên bố hôm 7/3/2018 rằng Mã Lai nên theo gương các láng giềng và hãy đơn phương đổi tên vùng đặc quyền kinh tế (exclusive economic zone) của Mã Lai trong Biển Đông để khẳng định chủ quyền trong khi tranh chấp bùng nổ hiện nay.Giáo sư Abdul Muein Abadi, chuyên ngành khoa học chính trị, đề nghị nên đổi tên là “Malaysia Raya Sea” để gửi một thông điệp cho tàu chiến Trung Quốc và cả Hải quân Trung Quôc rằng họ đang lấn vào biển Mã Lai.Ông giáo chuyên ngành nghiên cứu về các tranh chấp lãnh thổ, nói rằng, “Tại sao chúng ta phải xài tên gọi là South China Sea chớ? Có 3 nước láng giềng đổi tên biển của họ rồi. Chúng ta phải làm như họ.”Giáo sư Muein nói rằng Indonesia và Philippines đã đổi tên biển gần đây, trong khi Việt Nam từ nhiều thế kỷ đã gọi bằng “East Sea” (Biển Đông)...Trong khi đó, báo Telegraph cho biết Trung Quốc đề nghị lập khu “Công viên hải dương” cho vùng Biển Đông.TQ thực tế đang tranh chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất kể tranh chấp lãnh hải với Đài Loan, Philippines, Mã Lai, Việt Nam và Brunei.Wang Changren, Bí thư Đảng CSTQ ở Đaị học Biển Hainan Tropical Ocean University, nói với báo Global Times: “Một công viên quốc gia trong Biển Đông có thể làm tăng ý thức nhân dân trong vùng vê tầm quan trọng, và Biển Đông nên là sắch giáo khoa để bảo vệ hải dương tại TQ.”Nghĩa là, TQ qua hành động đặt quy chế công viên quốc gia cho Biển Đông đã chứng tỏ vị trí làm chủ của TQ đôi với Biển Đông.Trong khi đó, một bản tin VOA ghi nhận rằng Trung Quốc không hài lòng về chuyến viếng thăm của một tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên ghé thăm một bến cảng của Việt Nam kể từ sau chiến tranh, theo một tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành. Tờ Hoàn cầu Thời báo còn cho biết là Bắc Kinh đang theo sát các diễn biến liên quan.Tờ báo nói thêm rằng chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson không thay đổi thế cân bằng quyền lực ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ và đã ra sức củng cố các cấu trúc quân sự trên những đảo nhân tạo mà họ xây dựng.Hoàn cầu Thời báo, tờ báo được điều hành bởi tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết như sau trong một bài xã luận:"Việc Trung Quốc đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi không tin là cuộc hành trình của USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam có thể gây ra những rắc rối trên Biển Nam Trung Hoa".Theo tờ báo thì chuyến thăm "sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây áp lực với Trung Quốc", và việc Mỹ điều các tàu chiến tới Biển Đông sẽ chỉ "lãng phí tiền bạc" mà thôi.Các giới chức Mỹ nói chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Carl Vinson thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là biểu tượng mạnh mẽ của quan hệ đối tác với Việt Nam.Bản tin VOA ghi lời Tư lệnh Hạm đội 7 - Hạm đội Thái Bình dương của Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đô Đốc Phillip Sawyer nói:"Sự hiện diện của tàu Carl Vinson ở đây, việc tôi có mặt ở đây, tất cả đều là vì Việt Nam. Chuyến thăm này là về mối quan hệ giữa chúng ta với Việt Nam, cả quan hệ quân sự lẫn quan hệ đối tác toàn diện."Được biết tàu sân bay USS Carl Vinson với hơn 5.000 thủy thủ ghé cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt hồi năm 1975, dẫn đến một nước Việt Nam thống nhất.Trong khi đó, các nhà sử học từ Nga đang thọc gậy bánh xe... Tuy không bày tỏ bực dọc khi hàng không mẫu hạm Mỹ thăm VN, nhưng các chiến lược gia của Nga nói rằng VN đừng tin vào Mỹ, vì Mỹ sẽ bán VN cho Trung Quôc lân nữa.Bản tin Sputnik News trong bài bình luận của Elena Nikulina ghi lời “Giáo sư, tiến sĩ sử học Vladimir Kolotov (Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg) nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Sputnik,” đưa ra thông điệp hăm dọa rằng Mỹ chỉ là một chàng cao bồi bạc tình, rằng cô gái VN chớ nên trao thân gởi phận cho Mỹ, trích:“...Vào năm 1974, Mỹ trên thực tế đã chuyển giao cho Trung Quốc quần đảo Hoàng Sa và đưa đi sơ tán mấy đơn vị đồn trú của Việt Nam Cộng hòa, đây là cái giá mà Washington trả cho Bắc Kinh để họ bắt tay với Mỹ, tăng cường chống Liên Xô. Trong năm 1988 Hoa Kỳ cũng im lặng khi người Trung Quốc chiếm một phần quần đảo Trường Sa. Đây là một thí dụ về thuật toán chia để trị. Mỹ lợi dụng các quốc gia trong khu vực, trái với lợi ích của họ, làm suy yếu các nước này để họ lệ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh khu vực, kết quả là người Mỹ có thể kiểm soát khu vực này".Các nước trong khu vực không nên nghĩ rằng, Hoa Kỳ sẽ sa vào xung đột trực tiếp với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của họ, — Giáo sư Kolotov nói. Hai cường quốc giàu nhất thế giới gắn liền với nhau trong nhiều lĩnh vực, có những nhóm lợi ích rất nghiêm túc không có ý định thay đổi lập trường bất kể ai nắm quyền lực. Chắc là Mỹ và Trung Quốc sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề qua tay các nước trong khu vực, còn hai cường quốc này sẽ "đi đêm với nhau" như đã từng xảy ra trong năm 1972, đây là ý kiến của một số chuyên gia Việt Nam...” (hết trích)Thực tế, GS Kolotov nói sai sự thực lịch sử... Bởi vì năm 1974, quân lực VNCH không hề đi sơ tán...Năm 1974, là trận Hải chiến Hoàng Sa, nhiều tàu chiến của Hải quân VNCH và Hải quân Trung Quốc cùng thiệt hại, bị đánh chìm và Hải quân 2 nước đều hy sinh nhiều.Biển Đông thấy rõ, sóng gió chập chùng vậy...