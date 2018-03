Anh: Điều Tra Điệp Viên Nga Sergei Skripal Bị Ám Sát; Ông Skripal 66 Tuổi Ngã Gục, Bất Tỉnh Tại 1 Thương Xá Ở Anh

LONDON - Vụ mưu sát cựu điệp viên Sergei Skripal là chuyện tương tự tiểu thuyết về phản gián và có thể so sánh với nghi án Moscow hạ thủ cựu trung tá KGB Alexander Litvinenko.Ông Skripal 66 tuổi ngã gục, bất tỉnh tại 1 thương xá ở Salisbury (quận Wiltshire), bên cạnh con gái Yulia 33 tuổi, cũng bị thương nguy kịch. Cả 2 đã đuợc đưa đi cấp cứ vì tiếp cận độc chất – cảnh sát đang tìm biết tác nhân.Ông Skripal từng có thời gian là đại tá quân báo bị kết án 13 năm tù năm 2006 về tội làm do thám cho UK từ cuối thập niên 1990 – ông ta là 1 trong 4 tù nhân mà Moscow trao đổi để nhận 10 điệp viên bị bắt tại Hoa Kỳ. Skripal đuợc cấp quy chế tị nạn tại vương quốc UK.London xác nhận hôm Thứ Ba: thẩm quyền chống khủng bố dẫn đầu cuộc điều tra nghi án này - cảnh sát cải chính “Vụ này chưa đuợc xem là khủng bố”.Tại Điện Kremlin, phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố “Đây là 1 tình thế thảm kịch – chúng tôi chưa có thông tin về điều gì dẫn tới sự thể này và ông Skripal can dự việc gì”.Các nghi vấn về Điện Kremlin là điều không thể tránh. Chuyên gia Keir Giles tại Chatham House nói “Sự can dự của Moscow có lẽ là giải thích”.10 năm trước, cựu điệp viên Livitnenko bị ám hại bằng độc chất polonium tại 1 khách sạn London – ông này đã bị giết với sự chấp thuận của Putin, theo 1 biên bản điều tra công bố mới đây.Ông Ben Judah, tác giả của tập sách “Fragile Empire: How Russia Fell In and Out of Love with Putin”, nói với thông tấn DW “Lịch sử của chế độ Putin là hàng loạt ám sát đánh dấu các biên giới chấp nhận đuợc và không chấp nhận đuợc với nhà nước Nga”.Phóng sự điều tra 2017 của Buzzfeed News phơi bày 14 vụ ám sát liên quan với công dân UK và công dân Nga.Trưởng đoàn phóng viên điều tra Heidi Blake nói “Skripal là nạn nhân gần đây nhất trong chuỗi ám sát bằng độc chất từ ngày Putin nắm quyền lãnh đạo liên bang Nga”.Bà Blake nhấn mạnh: quý vị nghe tin nghi án mưu sát cựu điệp viên Skripal vì lần này cảnh sát điều tra.Đoàn Blake cũng đang tìm hiểu nghi án Alexander Perepilichny, là nhân vật phô bày gian lận thuế trị giá 230 triệu MK của viên chức Nga, đã trốn sang UK, chết trong khi chạy bộ thể dục buổi sáng năm 2012 – pháp y tìm thấy bằng chứng của độc chất gốc thảo mộc hiếm trong dạ dày nạn nhân.Chuyên gia Giles nhận xét: Điện Kremlin còn hành động tương tự vì không ai quan ngại đến mức đáp trả, và chế độ Putin đã nhận biết đây là cách không tốn kém và không hậu quả. Mọi sự sẽ bị quên lãng.Ngoại trưởng Boris Johnson tuyên bố “Nếu có thể chứng minh sự can dự của Điện Kremlin, sẽ xét lại sự tham gia World Cup 2018 sẽ diễn ra vào Tháng 6”.