Nữ Việt Kiều Mỹ Thăm Đà Lạt Bị Đánh Xỉu, Dập Đầu, Cấp Cứu

SAIGON -- Xin cẩn trọng khi về thăm Việt Nam...Một nữ du khách Việt kiều Mỹ bị đánh ngất xỉu, chở đi cấp cứu tại chợ đêm Đà Lạt, chỉ vì đưa điện thoại lên chụp hình quán cơm.Báo Thanh Niên kể rằng vào chiều 7.3, trung tá Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng công an P.1, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này đã tiếp nhận thông tin "du khách Việt kiều bị đánh ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt", đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Hùng (Ban quản lý chợ Đà Lạt), cho biết tối 6.3, Ban quản lý chợ Đà Lạt có nhận thông tin về vụ đánh người. Lực lượng bảo vệ chợ và Công an P.1 đã có mặt tại hiện trường vụ việc, mời nhóm du khách về trụ sở công an phường tường trình, đồng thời mời những người có liên quan để làm rõ.Ông Hùng cũng cho biết ban quản lý chợ cũng đã bàn giao nội dung trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ việc cho Công an P.1 nghiên cứu, làm rõ.Theo ghi nhận ban đầu, chị S.P.A (28 tuổi, Việt kiều Mỹ) cùng chị N.T.C.V (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và một nhóm du khách tối 6.3 có ghé vào một quán cơm ở chợ đêm Đà Lạt.Nhóm du khách và phía chủ quán sau đó có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chất lượng bữa ăn.Bản tin Thanh Niên ghi nhận:“Theo trích xuất camera của ban quản lý chợ, khi nhóm khách rời quán, chị V. đưa điện thoại lên chụp hình quán cơm thì bị bà Th. (chủ quán) phát hiện, la lên. Một nhóm 3 người phụ nữ của quán cơm lao vào đánh chị V. và chị A. Chị V dùng gậy chụp ảnh đánh lại, còn chị A. bị té đập đầu xuống đường, nằm bất tỉnh tại chỗ. Chị A. sau đó được đưa tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.”Báo Tiền Phong cho biết chi tiết:“Nhóm của chị gọi 4 đĩa cơm gà và 2 đĩa cơm sườn. Lát sau chủ quán đem ra một tô canh với giá 100.000 đồng nhưng khách không đồng ý vì chỉ gọi chén canh kèm theo đĩa cơm. Trong khi ăn, nhóm khách chê cơm bị nguội nên giữa hai bên lời qua tiếng lại.Chị S. P. A (28 tuổi, người Mỹ gốc Việt) phát hiện trong miếng thịt gà kho vẫn còn máu nên phàn nàn thịt gà chưa chín. Chủ quán bảo thịt gà đã chín và to tiếng với khách.Khi nhóm khách rời quán, chị V. đưa điện thoại lên chụp ảnh quán cơm thì bị chủ quán phát hiện, la lên: “Nó chụp hình đăng facebook, chặn nó lại!”. Một nhóm 3 người phụ nữ của quán cơm lao vào đánh chị V. và chị A. Chị V dùng gậy chụp ảnh đánh lại, còn chị A. bị té đập đầu xuống đường, nằm bất tỉnh tại chỗ.”Bản tin TP cũng ghi rằng một nhóm du khách người nước ngoài đã đến sơ cứu nhưng nạn nhân không có dấu hiệu hồi phục, do đó người dân đã gọi xe 115 chuyển chị S. P. A đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Chị V cũng bị trầy xước, chảy máu vùng mặt.