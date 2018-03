Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali Tân Xuân, Tri Ân Thầy Cô Giáo

Buổi tân xuân, tri ân thầy cô giáo.Westminster (Bình Sa)- - Chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Palace, Thành phố Westminster, Ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Mậu Tuất 2018, Tri Ân các Thầy Cô Giáo.Khoảng 500 quan khách, các thầy, cô giáo cùng thân hữu, một số các cơ quan truyền thông tham dự.Nhân dịp nầy, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ (BĐDCTTVN) Nam California cũng đã Tri Ân các Thầy, Cô Giáo có thâm niên dạy tiếng Việt từ 10 năm đến 25 năm.Tân Xuân Hội Ngộ cũng là dịp để các Thầy, Cô giáo có dịp trao đổi cho nhau những kinh nghiệm, những tin tức vui buồn trong nghề dạy học với mục đich duy trì và phát huy tiếng Việt tại quê người, các em biết tiếng việt mới giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Việt cho các thế hệ tiếp nối tại quê người.Không khí rộn vui như ngày Tết, mọi người cùng chụp hình lưu niệm trước khi chương trình chính thức bắt đầu.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị BĐDCTTVN điều hợp, trong phút mặc niệm hòa lẫn với tiếng kèn truy niệm thầy Nguyễn Văn Khoa đã nói: “Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nhà làm văn hóa, suốt đời tận tụy, mong thế hệ sau gìn giữ truyền thống của lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản sắc văn hóa dân tộc. Xin hồn thiêng sông núi, các bậc danh nhân, liệt nữ chứng giám cho lòng thành.Xin phù trợ chúng tôi, đặc biệt cho thế hệ trẻ, cho các em học sinh Việt ngữ biết sống xứng đáng là Con Rồng, Cháu Lạc.”Sau phần nghi thức, Thầy Vũ Hoàng, Chủ Tịch Ban Điều Hành Thay mặt Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy quan khách, cùng qúy Thầy Cô và thân hữu.Thầy Vũ Hoàng cho biết, “Hôm nay chúng ta vui mừng chào đón hơn 500 quan khách và thầy, cô. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng 70 thầy, cô đã được tuyển chọn từ các trường, đặc biệt trong số 70 thầy, cô đó có 9 thầy, cô giáo từ Calgary, Canada, vì hoàn cảnh không cho phép trực tiếp tham dự, nhưng cũng đã gửi danh sách thầy, cô về để được chung vai sát cánh cùng thầy cô tại miền Nam California.”Trong dịp nầy Thầy Vũ Hoàng cũng nêu tên một số thầy, cô ngoại quốc đã hết lòng hỗ trợ chương trình song ngữ Anh – Việt trong các trường công lập tại Học Khu Garden Grove và Westminster, Thầy vũ hoàng cũng cho biết, sự đóng góp tích cực của LS Nguyễn Quốc Lân, và thầy Hoàng hy vọng trong tương lai Học Khu Anaheim cũng có chương trình song ngữ và thầy khẳng định, “Tiếng Việt đã thực sự bước vào dòng chính, sự thành công hay không là do phụ huynh có ý thức được sự duy trì trong việc học tiếng Việt, mà ghi danh cho con em mình theo học hay không mà thôi.” Nhân dịp đầu Xuân Thầy Vũ Hoàng nguyện xin Ơn Trên ban cho tất cả mọi người được an bình, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe để tiếp tục con đường dấn thân phục vụ cộng đồng.Tiếp theo là phần biểu diễn trống do các em thiếu nhi Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam phụ trách, sau đó phần Sớ Táo Quân thật vui.Sau màn sớ táo quân là phần vinh danh 70 thầy, cô được tuyển chọn từ các Trung Tâm Việt ngữ . 70 vị này được vinh danh là những thầy, cô Tiêu Biểu, những Thầy Cô đã dạy tiếng Việt 25 năm, 20 năm, 15 năm và 10 năm. Mỗi thầy, cô nhận được một Trophy, một món quà và Bằng Tưởng Lục của hai Dân Biểu Liên Bang đó là ông Alan Lowenthal và ông Lou Correa, cũng như của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn và của Chánh Lục Sự Quận Cam, ông Hiếu Nguyễn những Bằng Tưởng Lục do các người đại diện đến trao tặng.Trong số các Thầy, Cô được Vinh Danh lần này có một số thầy, cô thuộc Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, những người tận tụy phục vụ cho chương trình Việt ngữ từ những ngày đầu thành lập như các Thầy Nguyễn Văn Khoa, Đặng Ngọc Sinh, Văn Tường, Cô Trần Thị Sử, cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên. Đặc biệt, cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên khi nhận Bằng Tri Ân còn được phu quân là nhạc sĩ Trúc Hồ và hai con lên sân khấu trao tặng cô bó hoa tươi. Cô giáo Diệu Quyên xúc động nói: “Bao nhiêu năm phục vụ trong Ban ĐDCTTVN lần này Diệu Quyên cảm thấy sung sướng, hạnh phúc nhất vì có đủ cả chồng, con đến chúc mừng.”Buổi tiệc bắt đầu, mọi người tham dự được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các Thầy Cô và các em học sinh trình diễn, xen lẫn chương trình văn nghệ còn có tiết mục Thi Hoa Hậu và Khôi Nguyên Áo Dài. Sau phần tuyển chọn, kết quả: Cô Trần Lyly, Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực đoạt vương miện Hoa Hậu. Cô Nguyễn Thu Hương, Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng đoạt Á Hậu 1; cô Nguyễn Lan Phương, Trường VN Trung Tâm Văn Hóa VN đoạt Á Hậu 2 và thầy Lê An, trường Việt ngữ Cộng Đoàn Thánh Linh đoạt giải Khôi Nguyên.Ban Điều Hành Hội Đồng Quản Trị, Ban ĐDCTTVN hiện nay do cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên. Thầy George Vũ Hoàng là Chủ Tịch Ban Điều Hành và cũng là Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Quản Trị. Cô (Thầy) Nguyễn Lành là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; cô Luyện Thụy Vy là Tổng Thư Ký và cô Trần Thị Sử là Thủ Quỹ.Trụ Sở của Ban Đại Diện Các TTVN: 8295 Westminster Blvd, Suite 270, Westminster, CA 92683. ĐT: (714) 799-0321.Được biết, hằng năm Ban Đại Diện nghiên cứu lại sách giáo khoa và bổ sung thêm tài liệu cho thích hợp với lối giảng dạy ở Hải ngoại. Ban Đại Diện không những cung cấp sách cho các Trung Tâm Việt Ngữ tại Hoa Kỳ, mà còn cung cấp cho các nước Úc, Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, Nhật, Đức. . .Tất cả nhân sự đều là thiện nguyện, các cơ quan truyền thanh truyền hình hổ trợ, quảng bá.Quý vị muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Các Trung Tâm Việt Ngữ xin thư về 8295 Westminster Blvd. # 270 Westminster, CA. 92683.