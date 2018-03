Dương Hoàng MaiNhận tập sách VIỆT NAM, NỖI ĐAU & NIỀM HY VỌNG của nhà văn Trần Phong Vũ tôi không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ đến những ngày tháng đã đi qua trên từng trang sách của ông. Những ngày tháng với nhiều biến động đầy đau thương khi đất nước phải chịu ách thống trị của chế độ độc tài đảng trị.Các mẫu chuyện oan khiên, cách cai trị bạo tàn đưa đến tình trạng mất dân chủ, tự do, mất cả môi trường sống và sau cùng là hiểm họa mất nước đã như những trang sử xám xịt ghi lại khoảng không gian từ trước và sau biến cố Formosa hủy hoại môi trường biển bốn tỉnh miền Trung cho đến những ngày tháng gần đây đã được mô tả tĩ mĩ, chi tiết dưới ngòi bút của một ký giả lão luyện thời VNCH.VIỆT NAM, NỖI ĐAU & NIỀM HY VỌNG dày 664 trang, với nhiều hình ảnh, tư liệu được tác giả chia làm 5 phần, mỗi phần bao gồm nhiều chương. Qua đó tác giả dẫn chúng ta đi lại hành trình đấu tranh dân chủ của các tầng giới khác nhau trong nước và hải ngoại, bắt đầu từ sự kiện Formosa bùng nổ cho đến những sự kiện gần đây nhất .Ngay từ trang mở đầu cho đến trang cuối của quyển sáchngười đọc có thể cảm nhận ngay những nỗi suy tư, lo lắng, chia sẽ của tác giả với những người đang đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, lo lắng cho vận mệnh đất nước để có thể bảo đây là quyển sách của một đời người dành cho đất nước. Tấm lòng bác ái của người Kitô thuần thành dành cho đồng bào cũng đã đúc nên những trang sách VIỆT NAM, NỖI ĐAU & NIỀM HY VỌNG. Từng trang sách đan quyện vào nhau việc đời và đạo, cho thấy cuộc chiến gay go của những người có đức tin, các tôn giáo khác nhau chống lại chủ trương tiêu diệt tôn giáo của nhà nước CSVN.Cuộc đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam là quá trình đầy khó khăn gian nan với đàn áp khốc liệt và tù đày. Nếu không có đức tin và hợp đoàn, chúng ta rất dễ bị đàn áp và đơn độc. Trải bao năm tháng đi cùng với các phong trào xã hội dân sự, tiếp hơi cho các tiếng nói trẻ đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, đã đem lại cho tác giả niềm tin và mối hy vọng, như theo câu nói của cụ Phan Chu Trinh:“Đời ta không thành công ta kỳ vọng ở con ta; con ta không thành công ta kỳ vọng ở cháu ta; cháu ta không thành công ta kỳ vọng ở con của cháu ta”.Hai chữ “Hy vọng“ trên tựa sách không chỉ là niềm hy vọng của tác giả về thế hệ đi sau. Hy vọng đã hình thành vững chắc qua những gì tác giả đã bao năm theo dõi, ghi chép và phân tích các cuộc đấu tranh dân chủ với các khuôn mặt rất trẻ ở Việt Nam và hải ngoại.Chân thành cám ơn tác giả đã có nhiều nỗ lực để tác phẩm ra đời, một tác phẩm mà tương lai sẽ có rất nhiều người tìm đọc, để sống lại hay có thêm tài liệu của thời lịch sử hãi hùng nhất trong các thời đại lịch sử dân tộc Việt Nam.Những câu chuyện tang thương hãi hùng đã được giử lại qua các trang sách của một ký giả điển hình thời VNCH và cũng là một chứng nhân lịch sử kể từ hai biến cố 1954 và 1975 cho đến giai đoạn đất nước hoàn toàn rơi vào tay CS cho đến nay.Đây cũng là tác phẩm đầu tiên tổng hợp gần hết phong trào hoạt động dân chủ đã đặc biệt nở rộ cùng với các mạng xã hội trong những năm gần đây: Facebook, Livestream, You Tube, Blog, Web, sân chơi của những người trẻ thành thạo công nghệ thông tin. Từ đó cho thấy tấm lòng của tác giả, một thế hệ đi trước chỉ có cây bút làm phương tiện truyền đạt duy nhất, đã không ngại ngần đối đầu cùng các rắc rối của Web, Internet, Computer, Laptop để luôn có mặt đồng hành và hỗ trợ cho thế hệ đi sau, để Việt Nam có thêm niềm hy vọng là đất nước nhất định sẽ phải đứng dậy và đi lên.Một trái tim hồng, khi tôi nghĩ về tác giả những bài viết trong tác phẩm đặc biệt của TS TQH này. Một trụ cột của Tủ Sách TQH đã đưa Sự thật vào các trang sách, để TS TQH mãi sẽ được độc giả tìm đến, khi đi tìm Sự thật về quê hương VN.Munich 08.01.2018Dương Hoàng MaiGHI CHÚ: Sẽ ra mắt sách "VIỆT NAM, NỖI ĐAU VÀ NIỀM HY VỌNG" của Tác giả Nhà văn TRẦN PHONG VŨ ngày 18/3/2018 Từ 11:00 am - 3:00 pm, March 18-2018 tại Westminster Civic center, 8200 Westminster Blvd. Westminster.CA 92683. LL: Ô.Trần Phong Vũ (949) 485-6078.