Mỹ: 6,000 Người Đi Bộ Bị Xe Đụng Chết/Năm

(Xem: 281)

Công ty bách hóa J. C. Penney Company Inc. cho biết lợi tức trong quý 4 của năm 2017 tăng 32.3% so với cùng k2y năm trước, chủ yếu nhờ cải cách thuế nên hưởng lợi 75 triệu đôla. Tổng thương vụ trong quý tăng 1.8% so với năm trưóớc, trong khi thương vụ so với quý trưóớc tăng 2.6%.