Lãnh Đạo Nam Bắc Hàn Sẽ Hội Đàm Vào Tháng 4; Bắc Hàn Đồng Y Đối Thoại, Phi Nguyên Tử Nếu Không Bị Đe Dọa Và Bảo Đảm An Ninh

PYONGYANG - 2 nước Hàn thỏa thuận mở hội đàm thượng đỉnh vào cuối Tháng 4, và lập đường dây nóng – Bắc Hàn đồng ý từ bỏ vũ khí nguyên tử nếu không bị đe dọa bằng quân sự và nhận đuợc bảo đảm an ninh khả tín, theo loan báo của cố vấn an ninh quốc gia Nam Hàn Chung Eui-yong.Hội đàm thượng đỉnh tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom sẽ là lần đầu tiên từ hơn 1 thập niên.Theo lời ông Chung, Pyongyang sẽ ngưng thử nguyên tử và phi đạn nếu có thể đối thọai với Washington “bằng con tim với con tim”. Cố vấn Chung khẳng định: Bắc Hàn đã làm rõ thiện chí phi nguyên tử, không có lý do để làm chủ vũ khí nguyên tử nếu các mối đe dọa quân sự đuợc giải tỏa và an ninh của chế độ đuợc bảo đảm.Lãnh tụ Kim Jong-un tiếp 5 sứ giả Nam Hàn gồm cố vấn Chung hôm Thứ Hai – 2 bên loan báo: lãnh tụ Kim phản ứng tích cực với gợi ý về hội đàm thuợng đỉnh.Từ khi Bắc Hàn nhận lời tham gia thế vận hội PyeongChang, các bên tỏ ý muốn đối thoại – riêng Washington đòi Pyongyang chấp nhận phi nguyên tử.Phản ứng của Ngũ Giác Đài là sự lạc quan thận trọng – phát ngôn viên đại tá Robert Manning tuyên bố “Hiển nhiên, chúng tôi cảm thấy phấn khởi” và cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với đồng minh Nam Hàn, trong khi biết chắc cam kết của Nam Hàn là “vững chắc như bọc sắt”.Cố vấn Chung và giám đốc tình báo Suh Hoon sẽ tới thủ đô Wasjington trước cuối tuần này để thông báo về các thảo luận với giới chức Bắc Hàn.