Cố Vấn Kinh Tế Hàng đầu Của Trump Là Gary Cohn Từ Chức; Trump: Muốn Thay Đổi Nhân Sự Tại Bạch Ốc, Nói Không Rối Loạn

WASHINGTON - Tuần qua chứng kiến sóng gió nổi dậy tại Bạch Ốc - cố vấn Jared Kushner bị hạ thấp khai thông an ninh trong khi có tin cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster định thôi việc.Nhưng, TT Trump xác quyết “không rối loạn” như tường thuật của “tin bịa đặt – FAKE NEWS. Ông giải thích: luôn có người đến và đi và đang muốn thay 1 số người để tìm kiếm sự hoàn hảo.Twitter từ sáng sớm Thứ Ba khẳng định “Không rối loạn – chỉ có sinh lực lớn mạnh”.Hôm Thứ Sáu, trong chương trình của Shepard Smith, nhà truyền thông Chris Wallace nhắc tới các nghi vấn nổi lên trong tuần qua. Ông Wallace kể: giám đốc truyền thông Hope Hicks là người thân cận TT tỉ phú nhất sau vợ và con gái đã nghỉ việc, và bộ trưởng tư pháp bị TT thù ghét. Dường như TT Trump cũng muốn loại bỏ cố vấn an ninh quốc gia. Ngoài ra, ông Trump yêu cầu chánh văn phòng John Kelly đuổi Kushner và Ivanka ra khỏi Bạch Ốc.Trong khi đó, các nhà lãnh đạo lập pháp cùng đảng CH đả kích chủ trương tăng thuế suất nhập cảng thép và nhôm.Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Ba cho biết rằng cố vấn cao cấp về kinh tế của TT Trump là Gary Cohn sẽ từ chức, theo tuyên bố của Bạch Ốc hôm Thứ Ba.