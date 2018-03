VN: Nhiều Giáo Sư Bị Lột Chức Danh Vì Thiếu Tiêu Chuẩn

Nền giáo dục Việt Nam “bị lũng đoạn” vì tình trạng mua danh bán chức mà cụ thể là có nhiều người đã bị lột chức danh “giáo sư”, trong đó bao gồm cả một bộ trưởng y tế đương nhiệm, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Theo nhận định của một chuyên gia giáo dục, việc gác hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế và một số người không đủ để cứu một nền giáo dục 'bị lũng đoạn' nghiêm trọng.“Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người được đánh giá là “thừa tiêu chuẩn” chức danh giáo sư, đã không có tên trong danh sách 1.131 người “đạt chuẩn” được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Việt Nam công bố ngày 6/3. Theo nhận định của một chuyên gia nhiều năm đóng góp cho giáo dục Việt Nam, việc tạm loại bà Tiến và một số người ra khỏi danh sách giáo sư không đủ để cứu một nền giáo dục “bị lũng đoạn” nghiêm trọng.“Theo danh sách công bố sau khi đợt rà soát của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, có 74 người được công nhận là giáo sư và 1.057 người là phó giáo sư. Như vậy, danh sách mới nhất đã giảm 11 giáo sư và 84 phó giáo sư so với danh sách công bố ngày 2/2.“Trong số 95 hồ sơ bị gác lại có hồ sơ của một vài quan chức như Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long…”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Theo nhận định của Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một tiến sĩ khoa học Bỉ nhiều năm làm việc tại Việt Nam, còn số 95 hồ sơ bị gác lại là “còn quá ít” và không giải quyết được vấn đề cốt lõi trong việc phong học hàm tại Việt Nam.““Tôi thấy quá ít so với số gần 1.200 người. Vì so với năm ngoái, số người được đề cử lên giáo sư, phó giáo sư tăng vượt bậc, tăng gần 50%. Như vậy, chỉ có chưa tới 100 người không đạt thì tôi nghĩ việc rà soát chưa được tốt, kỹ càng và sâu và thời gian rà soát tôi thấy hơi ngắn. Hội đồng chức danh đã được chọn lựa cả năm nay rồi, mà chỉ bỏ ra hơn 1 tuần – 15 ngày để rà soát thì tôi thấy chưa được đầy đủ. Tôi cho rằng số người không đạt ít nhất cũng phải chiếm 1/3 trong số 1.200 người, nghĩa là ít nhất phải có khoảng 400 người [không đạt] thì tôi mới thấy là tự nhiên, còn ít hơn số đó thì tôi vẫn thấy có điều gì đó uẩn khúc”.“Việc rà soát học hàm “giáo sư”, “phó giáo sư” bắt đầu được thực hiện từ ngày 8/2 theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau khi dư luận nghi ngờ có “dấu hiệu bất thường” về số lượng người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng lên đột biến so với năm trước, hơn 1.200 người, tăng gần 60% so với năm 2016.”