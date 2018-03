Buổi Khai Thuế Miễn Phí Giúp Thu Lại Tiền Thuế Cho Cư Dân

Trong buổi khai thuế miễn phí giúp cộng đồng.(Garden Grove, CA) – Mặc dù trời mưa, cư dân vẫn đến Văn Phòng Địa Hạt của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Garden Grove để làm thủ tục khai thuế trong buổi Khai Thuế Miễn Phí. Trong bốn giờ đồng hồ, buổi khai thuế được tổ chức qua sự phối hợp với Orange County United Way, CalEITC4Me, Cơ Quan Khai Thuế Hoa Kỳ, và xe buýt eBus trang bị tối tân để khai thuế qua điện tín, đồng thời các thông tin về việc thuế và ăn tối đã được cung cấp.“Ngoài việc giúp cư dân hoàn thành nhiệm vụ công dân của họ, chúng tôi muốn bảo đảm là họ được hoàn trả tiền thuế, những số tiền mà họ phải làm việc vất vả để có được,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Những dịch vụ được cung cấp hôm nay có ảnh hưởng rất thực tế đối với đời sống kinh tế của cư dân chúng ta và Tôi rất vui là đã đem được dich vụ này đến với cộng đồng.”Trong một cố gắng phục vụ nhiều cư dân, buổi Khai Thuế Miễn Phí cùng hợp tác eBus, một xe buýt lưu động trang bị kỹ thuật tối tân và hoạt động như là một trung tâm khai thuế. Trên chiếc xe buýt này, cư dân tiếp xúc với các tình nguyện viên đươc Cơ Quan Khai Thuế chứng nhận đã làm việc rất hăng say giúp khai thuế cho từng cư dân. Trong khi chờ đợi hoàn tất hồ sơ khai thuế, cư dân có thể được ăn tối và tham khảo phòng thông tin với đầy đủ thông tin của các cơ quan tham dự Buổi Khai Thuế Miễn Phí. Trong dịp này còn có sự tham dự đặc biệt của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Tổng Giám Đốc OC United Way Sue Parks, sáng lập viên CalEITC4Me Joe Sanberg, và đại diện Sở Thuế IRS Annette Barcelo.Ngoài việc giúp cư dân khai thuế miễn phí, sự kiện này còn tìm cách quảng bá chương trình thu lại tiền đóng thuế “California Earned Income Tax Credit” (CalEITC). Khởi lật 2015, CalEITC, là một chương trình mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rất ủng hộ và quảng bá mạnh mẽ với mục đích giúp thu lại tiền thuế cho cư dân lao động có thu nhập thấp. Trong năm 2017, gia đình hoặc một cá nhân có doanh nghiệp với thu nhập $22,300 có thể hội đủ điều kiện để được hưởng chương trình này. Chỉ trong năm 2016, chương trình CalEITC đã hoàn trả lại hơn $9 triệu cho cư dân Quận Cam.“Sự kiện này thành công là do sự đóng góp công sức của các tình nguyện viên và sự giúp đỡ của hàng chục thành viên trong cộng đồng, họ đã bỏ nhiều công sức tình nguyện làm việc hôm nay,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Nhờ những tình nguyện viên của chúng ta và các cơ quan phối hợp như Orange County United Way, CalEITC4Me, và Cơ Quan Khai Thuế IRS, chúng tôi mới có thể giúp rất nhiều gia đình.”Cư dân chưa khai thuế năm nay có thể vào trang mạng www.unitedwayoc.org làm hẹn để được giúp khai thuế miễn phí tại Quận Cam, hoặc có thể khai thuế miễn phí trên Internet qua trang mạng www.www.myfreetaxes.com.Về Thượng Nghị Sĩ Janet NguyễnThượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.