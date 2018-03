Ngôi Chùa Phật Giáo Cao Nhứt Thế Giới Và Xưa Nhứt Thế Giới: Chùa Cổ Swedagon Miến Điện

Chùa Cổ Swedagon tại Miến Điện.Đường BìnhChùa Xá Lợi Phật Tóc Swedagon ở Thủ Đô Yangon Cộng Hòa Liên Bang Miến Điện (The Republic of Union Of Myanmar) là ngôi chùa đã tồn tại hơn 2,500 năm, lâu đời nhứt trong nước Miến Điện và trên Thế Giơi. Chùa Swedagon xây cất bởi người Mon giữa thế kỷ thứ 6 và thứ 10. Tuy nhiên chiếu theo di sản thì chùa Swedagon xây hơn 2,600 năm trước khiến ngôi chùa này trở thành ngôi chùa cổ xưa nhất thế giới.Dân gian truyền rằng: Xa xưa có hai anh em thương gia tên Taphussa và Bahallika từ xứ Ramanya A Phú Hản (Afganistan) đến diện kiến đức Phật Gualtama lúc Ngài còn sinh tiền, đức Phật biếu cho 8 sợi tóc của Ngài. Hai anh em mang cái rương bằng vàng đựng Phật Tóc mang về thượng tấu với Vua Okkalapa, nhà Vua mở ra thì dân gian và thánh thần đều xao động. Phật Tóc trong rương vàng phát ra hai ánh hào quang, một đường hào quang chiếu thắng lên trời và một đường hào quang chiếu xuống tận địa ngục, tiếng động long trời lở đất phát ra trời đất rung chuyển, đạ phong vủ thổi liên hồi, sấm sét vang rền, những hạt mưa như kim cương rơi xuống ngập tới đầu gối, khi cơn mưa chấm dứt, tất cả cây rừng trong vùng Hy Mã Lạp Sơn tuy chưa đến mùa nhưng hoa nở rộ và trái đầy cây.Đức Vua Okkalapa giúp hai anh em xây ngôi chùa trên ngọn đồi Singuttara để thờ Xá Lợi Phật Tóc. Sau này có thêm mấy chứng tích của Đức Phật như một miếng vải y của Đức Phật cũng được thờ tại đây.Chùa Shwedagon nằm bên phía Tây của hồ Kandawgryi. Chùa nằm trên đồi Singuttara rộng 114 Acres. Lúc khởi thủy chiều cao của chùa chỉ có 8.2 metres, cho đến ngày nay thì chùa cao của ngọc tháp là 112 metres. Chung quanh chùa có hằng trăm ngọn tháp được thép vàng và có 4,531 viên Kim Cương, trong số này có một viên kim cương lớn 72 carat.Ngôi chùa bị sập không sửa chừa được, mải cho đến thế kỷ thứ 14 vua Binnya U (1323-1384) tái thiết ngôi tháp cao 18 metre. Một thế kỷ sau, Hoàng Hậu Binnya Thau (1453-1472) nâng chiều cao ngôi chùa lên 40 metre (131 ft) Bà cắt đất cử người châm sốc chùa. Hoàng Hậu Binnya Thau nhường ngôi cho người con rể Dhammazedi năm 1472 thoái về Dagon. Trong khi bịnh bà để giường nằm cao lên để bà có thể nhìn thấy đỉnh chính của ngôi chùa. Chùa có ghi lại những cuộc trùng tu từ năm 1436 and hoàn tất trong khi trị vì của Dhammazedi.Kể từ thế kỷ thứ 16, chùa Swedagon đã trở thành nơi Phật Giáo hành hương nổi tiếng của Phật Giáo Thế Giới.Đường Bình(Wikipedia / Hổn Hôp)