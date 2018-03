Thổ Bắt 12 Tay Khủng Bố ISIS, Taliban OK Hòa Đàm Với Kabul

ANKARA - Nguồn tin an ninh tiết lộ : 1 đợt khám xét chống khủng bố khắp nước bắt giữ ít nhất 12 tình nghi khủng bố ISIS hôm Thứ Hai – số nghi can này là ngoại kiều đang làm việc tuyển mộ, và có liên lạc với ISIS tại Iraq, Syria.Cũng nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát đang tìm bắt 8 nghi can còn lại. Cùng ngày, sứ quán Hoa Kỳ tại Ankara đóng cửa và phóng khuyến cáo lưu ý kiều dân cảnh giác về an ninh, tránh đám đông, theo tường thuật của thông tấn Anadolu.Thổ Nhĩ Kỳ ban hành luật khẩn cấp từ hơn 1 năm và lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ đang mở chiến dịch gọi là “Olive Branch” từ hơn 10 tuần lễ để càn quét ISIS và dân quân Kurd trong vùng đông bắc Syria* Afghanidstan : Taleban Nhận Lời Đối Thoại với KabulKABUL - Đáp lại đề nghị đối thoại của TT Ashraf Ghani, Taleban loan báo tham gia hoà đàm – chủ tịch HĐ tỉnh Herat là Kamran Alizai loan báo: Taleban đã tiếp xúc và đặt điều kiện là bảo đảm việc làm cho chiến binh của họ tại dự án đường ống dẫn dầu Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (hay TAPI).Họ cũng nhận bảo đảm an ninh cho dự án.Thống đốc Mohammad Asif Rahimi tuyên bố hoan nghênh đáp ứng của Taleban – ông này nhấn mạnh “Cửa đã mở - mọi tổ chức vũ trang chống chính quyền đuợc mời tham gia”.Đề nghị của nhà cầm quyền Kabul đã đuợc 10 nhóm nổi dậy hưởng ứng. Pakistan cũng hậu thuẫn đề nghị do TT Ghani chủ động có ý nghĩa như là khai thông đầu tiên trong mối quan hệ căng thẳng giữa Islamabad và Kabul.ĐS Afghanistan tại Pakistan đã hội đàm với cố vấn an nimh qiuốc gioa Nasser Khan Janjua của Pakistan.