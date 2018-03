120 Triệu MK Cản Tin Tặc Nga, Mỹ Chưa Xài 1 Đô Nào; Giám Đốc NSA Không Được Ủy Quyền Chống Tấn Công Mạng Từ Nga

WASHINGTON - Tin tức ghi nhận ngày Thứ Hai là Bộ ngoại giao Mỹ đuợc cấp 120 triệu MK (và không dùng) để đối đầu quấy rối bầu cử từ Nga mà cộng đồng tình báo tin chắc tái diễn trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.Với tiết lộ tuần qua theo đó giám đốc an ninh quốc gia NSA Mike Rogers không đuợc cấp uỷ quyền hàng ngày để chống lại chiến tranh mạng từ Nga, là thêm bằng chứng xác nhận chính quyền Trump miễn cưỡng với việc đối đầu Moscow.Các trùng hợp ngẫu nhiên tăng thêm trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Mueller mở rộng cuộc điều tra “hồ sơ Nga”. Cùng ngày Thứ Hai, báo The New Yorker đăng bài của Jane Mayer mổ xẻ “hồ sơ Steele” và ghi nhận các khám phá của các ủy ban tình báo Luỡng Viện và của đoàn Mueller.Bài báo này cho hay cố vấn tranh cử Carter Page từng là đối tượng tuyển mộ của tình báo Nga năm 2013 – ông Page đã bị buộc thú nhận có tiếp xúc với viên chức cao cấp của Điện Kremlin và công ty năng luợng quốc doanh Rosneft.Nhưng “hồ sơ Nga” không là sản phẩm sau cùng của đoàn Mueller – theo ký giả Jane Mayer, Moscow có thể đã can thiệp để TT Trump không giao chức ngoại trưởng cho cựu thống đốc Mitt Romney- trong lúc vận động tranh cử TT năm 2012, ông Romney gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất.Theo The New Yorker, yếu tố chính trong “hồ sơ Nga” đã đuợc xác nhận là Moscow muốn Trump thắng Clinton, Điện Kremlin và WikiLeaks đã hành động phối hợp trong việc thẩm lậu hàng chục ngàn e-mail đánh cắp từ trang mạng của ủy ban quốc gia của đảng DC (DNC).