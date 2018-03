Cán Bộ Vô Lớp, Bắt Cô Giáo Quỳ 40 Phút

SAIGON -- Thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam có gì ưu việt? Có thể thấy cả thế giới không so bì nổi: một cán bộ đảng CSVN xông vào một trường học, ra lệnh bắt một cô giáo quỳ...Nhiều báo kể rằng cô giaó tên N. bị ông Võ Hòa Thuận, thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An, xông vào trường bắt cô giáo quỳ 40 phút để xin lỗi mới thôi. Việc phạt cô giáo quỳ xảy ra trước mặt hiệu trưởng, một số giáo viên và phụ huynh...Bản tin VnExpress kể: Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh.Nữ giáo viên tiểu học tại huyện Bến Lức (Long An) phạt học sinh quỳ gối, bị phụ huynh phản ứng nên đã quỳ gối xin lỗi.Ngày 5/3, ông Trần Hoàng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bến Lức cho biết, huyện này đang xác minh vụ nữ giáo viên trường Tiểu học Bình Chánh (Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh.Theo ông Nhân, năm ngày trước, nhóm phụ huynh đến trường Tiểu học Bình Chánh tìm gặp nữ giáo viên phản đối vì cho rằng cô này phạt học sinh quỳ gối, khiến các em sợ phải nghỉ học.Trong khi đó, bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ kể rằng:“Là thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An nhưng ông Võ Hòa Thuận đã bắt cô giáo B.T.T.N. quỳ gối xin lỗi suốt 40 phút trước mặt nhiều phụ huynh và giáo viên.Theo lời kể của một giáo viên trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trên báo Người lao động, ngày 28/2, 4 phụ huynh đã tới trường Tiểu học Bình Chánh phản ánh về việc cô N. bắt học sinh quỳ gối tập thể vì không làm bài, không thuộc bài và nói chuyện trong giờ học.Có một số học sinh không vi phạm nhưng do phạt tập thể nên phải quỳ gối luôn. Khi biết mình sai, cô đã nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Dù vậy, phụ huynh vẫn không đồng tình.Bị sức ép, cô N. nói: "Vậy tôi sẽ quỳ tại đây". Lúc này, hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn đại diện trường xin lỗi phụ huynh, đồng thời hứa sẽ có biện pháp xử lý đối với cô giáo. Ông nói: "Thôi cô không được quỳ" rồi rời khỏi phòng.Tuy nhiên, do bị các phụ huynh làm áp lực, cô N. phải quỳ trước mặt 4 phụ huynh, có sự chứng kiến của một số giáo viên của trường.Ông Phạm Hữu Vốn, Chủ tịch Hội Phụ huynh học sinh trường Tiểu học Bình Chánh cho biết, người buộc cô giáo B.T.T.N. phải quỳ suốt 40 phút là ông Võ Hòa Thuận, thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An.”Bản tin VietnamNet phỏng vấn ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết UBND huyện đã yêu cầu Phòng Giáo dục thành lập tổ thanh tra toàn bộ sự việc. Đồng thời, những người liên quan phải làm tường trình cụ thể.“Tôi đã chỉ đạo Phòng Giáo dục thành lập tổ thanh tra xác minh kiểm tra lại toàn bộ sự việc, yêu cầu những người liên quan phải làm tường trình rõ vấn đề. Hiện nay, dư luận nói cô giáo N. chịu áp lực từ phụ huynh nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng”, ông Tươi nói.Một số báo cho biết cô giáo vừa mới sinh con.