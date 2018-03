Mẫu Hạm, Cô Giáo, Thiếu Gạo, Tiếng Ồn, Amazon...

Xuân NiệmVậy là hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ vào thăm Việt Nam. Những chuyển biến lịch sử đang xảy ra trước mắt chúng ta. Một chuyện lạ cũng mới xảy ra: cán bộ đảng xông vào trường, bắt một cô giáo quý 40 phút mới thôi; đúng là thiên đường giáo dục, học theo gương ông Hồ...Bản tin RFI ghi rằng hôm Thứ Hai 05/03/2018, chiếc hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ đã cập cảng Đà Nẵng, mở đầu chuyến viếng thăm 5 ngày ( 05 đến 09/03 ), trong bối cảnh hai quốc gia cựu thù thắt chặt quan hệ quốc phòng nhằm đối phó với việc Trung Quốc quân sự hóa vùng Biển Đông.Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ghé thăm một cảng của Việt Nam. Tháp tùng chiếc Carl Vinson, nặng hơn 100 ngàn tấn, là hai tàu hộ tống : tuần dương hạm USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer. Trên hàng không mẫu hạm này có đến hơn 6000 người, gồm thủy thủ đoàn, phi công…Nhiều báo kể rằng cô giaó tên N. bị ông Võ Hòa Thuận, thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An, xông vào trường bắt cô giáo quỳ 40 phút để xin lỗi mới thôi. Việc phạt cô giáo quỳ xảy ra trước mặt hiệu trưởng, một số giáo viên và phụ huynh...Báo Tiền Phong ghi lời đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền về chức danh Giáo sư: “Nếu vì danh vọng địa vị, vì sự lộng lẫy bản thân mà đánh bóng bằng 'trang sức cao cấp' được sắm từ tiền thuế của dân thì cần phải xem xét lại.”Hóa ra dân nhiều tỉnh VN đói thê thảm: Hàn Quốc viện trợ VN 10.000 tấn gạo để cứu đói.Báo Thanh Niên kể rằng số gạo này sẽ được phân bổ cho các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.Nhằm chia sẻ những khó khăn do thiên tai gây ra trong năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) đã quyết định viện trợ cho người dân VN 10.000 tấn gạo.Trong ngày 3.3, tàu vận tải biển đã chở 5.300 tấn gạo đến cảng Cam Ranh...Bản tin Zinh cho biết có thể sẽ huề luôn vụ 245 tỷ 'bốc hơi' ở Eximbank: Vụ án bế tắc nếu không bắt được ông Hưng?Hiện cơ quan chức năng không biết bị can đang ở đâu, khi hết thời hạn điều tra cảnh sát sẽ tạm đình chỉ vụ án và Tòa sẽ không xét xử khi chưa bắt được ông Lê Nguyễn Hưng.Những ngày gần đây, vụ việc liên quan đến 245 tỷ đồng gửi tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) của khách hàng Chu Thị Bình đột nhiên "bốc hơi" thu hút sự quan tâm của nhiều người.Bản tin CafeF/Trí Thức Trẻ kể: Giá rau xanh giảm mạnh sau Tết, người trồng rau lỗ nặng.Ra tết, thường thì năm nào giá rau cũng rẻ, nhưng có lẽ chưa có năm nào rẻ như năm nay...Tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Nhổn, chợ Dịch Vọng, chợ Mai Dịch, chợ Phùng Khoang, chợ Hôm, chợ Đại Từ… các mặt hàng rau xanh đồng loạt giảm giá mạnh.Cụ thể, giá các mặt hàng rau củ quả hiện chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với trước Tết.Lại hát karaoke... Báo Người Lao Động kể: Thêm một vụ án mạng mà nguyên nhân là do hát karaoke quá ồn ào vừa mới xảy ra vào ngày 28-2 ở tỉnh Hà Tĩnh. Tiếng ồn trong khu dân cư là nỗi ám ảnh của người dân từ bao năm qua nhưng các cơ quan chức năng chẳng có biện pháp ngăn chặn.Bản tin VOV kể: Kiên Giang vừa triệt phá một vụ trộm ngư cụ đánh bắt hải sản có tổ chức gây thiệt hại lớn cho ngư dân.Những ngày cuối tháng 12/2017, cơ quan công an liên tục nhận được tin báo của người dân về các vụ trộm ngư cụ xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang), gây hoang mang trong dân.Bản tin VnExpress kể: Hà Nội phạt 'nguội' hơn 900 ôtô vi phạm giao thông trong hai tháng.Số lượng xe biển xanh, biển đỏ bị xử phạt nguội do vi phạm giao thông ở Thủ đô chiếm khoảng 2% trong tổng số xe bị xử phạt.Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ đầu năm đến nay, có gần 920 trường hợp vi phạm bị xử phạt qua hệ thống camera tại Trung tâm chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu giao thông; đơn vị ra quyết định tước giấy phép lái xe 908 trường hợp và phạt tiền hơn một tỷ đồng.Bản tin VietnamBiz kể: Mặc dù chưa chính thức hiện diện tại Việt Nam, hồi tháng 12/2017, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện của tập đoàn Amazon. Theo đó, Việt Nam đang là thị trường nhận được sự quan tâm của tập đoàn này.Amazon đã đề ra chiến lược hai bước khi thâm nhập thị trường Việt Nam. Thứ nhất là xuất khẩu hàng hóa qua biên giới; thứ hai là nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Họ cho rằng người tiêu dùng muốn mua hàng trên Amazon, còn Amazon cũng quan tâm chiều ngược lại. Họ có nguyện vọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xuất khẩu trên Amazon.Baó Pháp Luật Plus kể: Sau khi tổ chức đi lễ chùa trong giờ hành chính, giám đốc Công ty điện lực Bình Lục bị khiển trách và điều chuyển xuống làm quản đốc phân xưởng.Theo Điện lực tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này đã tiến hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực Bình Lục đi lễ trong giờ làm việc bằng hình thức khiển trách, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục, điều động đi làm quản đốc phân xưởng xây lắp điện.Các ông Nguyễn Đức Dũng và Lại Quang Huy, cùng là Phó Giám đốc Điện lực Bình Lục cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì đi lễ trong giờ hành chính.VTV kể: Một du khách đã tử nạn khi vượt thác Pongour ở Lâm Đồng.Đại diện UBND xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, nam du khách đã bơi qua vùng nước sâu dưới chân thác, khi tới bờ bên kia anh tiếp tục trèo lên vách đá - nơi thác nước đang đổ xuống thì bị trượt chân, rơi từ độ cao khoảng 3m xuống dưới. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.Bản tin ANTV kể: Mỗi năm, nước ta tổ chức gần 8000 lễ hội. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày nước ta có 22 lễ hội, trong đó có đến 90% là lễ hội dân gian. Bên cạnh những mặt cạnh tích cực, những giá trị tốt đẹp trong lễ hội cổ truyền, vẫn tồn tại không ít những bất cập như sự lãng phí, xa hoa, thậm chí thể hiện sự mê tín dị đoan.Nhưng Đà Nẵng tuyệt vời: hơn 100 các đền, chùa trên địa bàn TP Đà Nẵng không khuyến khích phật tử đốt vàng mã, và thay vì số tiền để mua vàng mã, người dân có thể dùng làm phóng sinh hay công đức.