Tâm Thư Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại

Ban Vận Động Thành Lập Hậu Duệ VNCH - Hải Ngoại

(BVĐ Thành Lập HD VNCH - Hải Ngoại)

Kính thưa các bậc trưởng thượng, quý đại diện các hội đoàn, toàn thể quý Dân – Quân- Cán - Chính VNCH, quý truyền thông báo chí và các anh chị em hậu duệ VNCH thân mến!

Bánh xe lịch sử nghiệt ngã đã giày xéo lên quê hương hoa gấm Việt Nam bằng những mưu đồ tham cuồng của cộng sản phương Bắc, công cụ của cộng sản quốc tế khởi điểm bằng các cuộc thảm sát, đấu tố, cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, huỷ diệt tinh hoa dân tộc và tàn phá tình tự quê hương.

Dưới sự an bài của các cường quốc, đất nước rơi vào cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn 20 năm máu lửa, đã làm cho mẹ phải khóc con , vợ phải xa chồng , anh phải xa em và những đứa trẻ mồ côi lạc loài trên đường phố hay những ánh mắt ưu tư sợ hãi nhìn về bên kia bờ vỹ tuyến.

Để rồi ! đồng bào di cư, những nạn nhân của cộng sản, và dân miền Nam hào phóng đã lập nên nền Đệ Nhất Cộng Hoà, lý tưởng đến cả các chính giới của những nước Á Châu thời bấy giờ phải thèm khát. Lý tưởng ấy là Bảo Quốc An Dân với chính nghĩa Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.

Chỉ vỏn vẹn hai thập niên, các bác, các cô chú đã bao lần chứng tỏ lòng qủa cảm, khí phách hào hùng và nhân bản trước chính sách bá quyền của cộng sản xâm lược.

Miền Nam Viet Nam ta xây dựng và kiến tạo đời sống thanh bình ấm no dù đối phương ra sức gây chiến và tàn phá. Bao chiến công hiển hách của lính chiến Cộng Hoà ghi tạc vào lịch sử và lòng người: Mậu Thân, Mùa Hè đỏ lửa, tái chiếm cổ thành Quảng Trị, Khe Sanh, An Lộc và bao chiến tích oai hùng khác nữa.

Người Lính VNCH chiến đấu vì chính nghĩa, vì tình yêu giang sơn, vì sự an nguy cho dân, chứ không vì hận thù và oán hờn. Oái ăm thay khi sự nghiệp chưa thành, chí hùng còn dang dỡ thì chúng ta bị bỏ rơi. Và phải hứng chịu những đòn thù cay độc.

“Cuộc hý trường tan tác

Kẻ tù nhân lưu đày

Bao người ra lưu lạc

Chim đàn tan tác bay”

Sau cuộc ly loạn tan hoang 30/4 miền Nam tang thương hoang phế. Những tinh hoa ưu tú bị triệt tiêu và hãm hại. Bao trại tù khổ sai và nhà tù nhỏ hàng loạt mở ra trong một nhà tù lớn bao trùm đất nước Viet Nam .

Nhìn những đàn con đến vùng kinh tế mới sao thắt ruột, xót lòng. Mất tất cả. Bao thiếu phụ trí thức bị đẩy ra khỏi thị thành lưu lạc chốn chợ đời vất vả. Còn chăng là nhân phẩm và nhân cách với tình thương con và sự chung thuỷ với chồng lưu đày biệt xứ, mà tồn tại, mà nuôi con cho thành người.

Nơi thâm sơn cùng cốc, người cha tù nhân cải tạo gánh chịu bao tai ương. Từ Cổng Trời, Thanh Cẩm, Hoàng Liên Sơn, Z30, U Minh, Suối Máu và bao chốn lao lung khác, các bác các chú mang nỗi niềm gì?

Người tù khổ sai chịu khổ hình nơi rừng sâu đất Bắc

Gió buốt mùa đông se sắt phận lưu đày

Suốt ngày lao lực, đêm đêm nhồi sọ giáo điều vô sản mà cồn cào cái đói nghiến dạ dày

Rừng thiêng nước độc giết lần lần thể lực

Bao căn bệnh chết người ngoác hàm chờ chực tấn công

Phù thủng, loảng xương, viêm gan cho đến sốt rét rừng

Chỉ ớt hiểm, kí-ninh là liều thuốc chữa

Bao bạn tù rục thây không về nữa

Và bao nhiêu người bị đầu độc nước uống thức ăn.

Nói làm sao cho hết và thương mấy cho vừa.

Các vị đánh đổi cuộc đời may mắn còn sót lại đưa con cái ra nước ngoài, nơi các vị đã lớn tuổi, bệnh tật, phụ thuộc vào người khác về ngôn ngữ, giao thông, giao tiếp và cách sống. Các bác, các cô chú lam lũ lặng thầm cho con cháu tới trường, hy sinh bỏ lại tất cả, có khi gác qua sĩ diện để đi bỏ báo, cắt cỏ, chạy bàn, giữ trẻ, may đồ, lươm lon, phế liệu, làm construction cho con cái được học hành. Cao quý thay sự hy sinh đến tận cùng ấy. Các bác các cô chú hy sinh tất cả, ngoại trừ nhân cách và lòng ái quốc. Vì vậy chúng ta mới có dịp gặp gỡ nơi đây.

Từ những suy tư đó, còn cách nào xứng đáng hơn là nối tiếp sự nghiệp, và tâm nguyện dở dang các vị chưa hoàn thành.

Các bạn trẻ thân mến, ai sẽ bước tiếp con đường cha chú đã khởi những bước đầu? Sứ mệnh ấy chúng ta cùng nhau gánh lấy. Cuộc đấu tranh của chúng ta không đòi hỏi hy sinh xương máu như thế hệ cha chú. Chúng tôi đề ra ba tiêu chuẩn như sau. Gọi là 3T :

1. Tâm: Chúng ta phải có tâm sáng, vì tiền đồ dân tộc mà hành động. Vì tình nghĩa đồng bào mà dấn thân, vì huynh đệ mà liên kết. Chúng ta dấn thân không vì danh lợi. Chúng ta giũ gìn và phát triển nhân cách.

2. Trí: Cha chú chúng ta đã chịu bao thiệt thòi cho chúng ta cơ hội tiến thân, chúng ta hãy trau dồi kiến thức, lĩnh hội kỹ năng và học hỏi nơi trường học, trường đời, ở xứ văn minh và tự do bậc nhất thế giới này.

3. Thân: Với tâm sáng, trí minh, chúng ta kiện toàn thân thể, vì muốn gánh vác việc chung chúng ta cần sức khoẻ và sức sống. Tuổi trẻ là tương lai dân tộc, mà dân tộc có mạnh hay không là do các thành viên có cường tráng và duyên sắc.

Kính thưa quý vị, hình ảnh ảm đạm thê lương của tháng ngày cũ đã qua, tương lai tươi sáng phía trước. Còn bước chân nào đẹp hơn khi con cháu cùng bước tiếp con đường cha anh đã đi.

Xin gửi nơi đây lời tri ân và ngưỡng mộ quý cha anh đã anh dũng chiến đấu cho tự do, chính nghĩa và lòng tri ân sâu sắc vì sự hy sinh cao quý của những người mẹ Việt Nam chịu thương chịu khó bao năm dài cay đắng.

Xin Ơn Trên tuôn đổ hồng phúc trên các vị, và trên mọi người chúng ta.

Chúng tôi (chúng con) với hy vọng là những người trẻ có kiến thức và nhiệt huyết, được sự ủng hộ của các cô chú bác VNCH và tham dự của các anh chị em hậu duệ VNCH khắp nơi, sẽ đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng lên nhóm Hậu Duệ VNCH - Hải Ngoại.

Chúng tôi xin kêu gọi các bạn trẻ, hậu duệ VNCH, còn thiết tha với lý tưởng cao đẹp Bảo Quốc An Dân của thế hệ Cha Anh VNCH, hãy cùng đến với anh chị em chúng tôi, cùng nhau sánh bước đi tiếp con đường của Cha Anh mà đích đến là một Viet Nam không còn Cộng Sản ,với tự do, dân chủ và phú cường. Bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng trao dồi, mở rộng và gìn giữ những kiến thức về tinh hoa của dân tộc VN qua lịch sử ngàn đời chống ngoại xâm phương Bắc, chống thôn tính của Chủ Nghĩa CS ngoại lai, và hơn hết sẽ trao truyền lại cho thế hệ mai sau.

Chúng con xin đón nhận mọi ý kiến, đóng góp và chỉ dạy của thế hệ Cha Anh, cựu Quân - Dân - Cán - Chính VNCH cho những bước đi vững chắc của Hậu Duệ VNCH .Chúng con xin trân trọng chào đón tất cả quý vị có mặt tại đây hôm nay. Kính mong quý vị có một đêm thật vui tươi , thoải mái trong tình đồng hương xa xứ và bỏ qua những sai sót nếu có . Một lần nữa xin đại diện tất cả anh em HD VNCH Hải Ngoại xin chào đón tất cả quý vị đến với buổi ra mắt Uỷ Ban Vận Động Thành Lập Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại tại Washington DC .

Xin Chân Thành cảm ơn quý vị !

Destiny Nguyễn