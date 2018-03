Nhập Viện Cấp Cứu Cuối Tuần: Chết Sẽ Cao Hơn

WASHINGTON -- Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy: hễ vào cấp cứu trong những ngày cuói tuần, tỷ lệ chết sẽ cao hơn.Có nhiều lý do...Các bác sĩ gọi đó là hiệu ứng cuôi tuần: vào cấp cứu cuôi tuần, dễ chết hơn ngày thường.Theo một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology, những cái chết vào cuối tuần và ban đêm khi nhập viện có cách biệt với trường hợp bệnh nhân nhập viện ban ngày và ngày thường.Nghiên cứu này theo dõi hơn 150,000 bệnh nhân bệnh tim mạch từ 470 bệnh viện, và thấy hơn phân nửa bị kích tim hoặc vào cuối tuần hoặc sau 11 giờ khuya trong tuần.Tỷ lệ sống sót cho tất cả bệnh nhân, bất kể khi naà bị lên cơn đau tim, tăng tới 25.2% từ 16% trong khoảng từ năm 2000 tới 2014.Tỷ lệ sống sót cuối tuần cũng tăng từ 11.9% tới 21.9%, theo nghiênc ư1ứu nay2ỳ.Nhưng cách biệt giữa tỷ lệ sông sót giờ bình thường ban ngày vào ngà thường so với tỷ lệ sống sót cuôi tuần và giờ khuya là không đôi.Bác sĩ Seth Goldstein, nghiên cứu về giaỉ phẫu nhi khoa ở đại học Johns Hopkins University Hospital, nói rằng sự thật là bệnh nhân nhập viện vào cuói tuần hay giờ khuya là tỷ lệ chết cao hơn.