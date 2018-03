Thuế Địa Ốc Cao Nhất: New Jersey, Illinois, New Hampshire

Chủ nhà Mỹ trung bình trả $2,197 cho tiền thuế thổ trạch mỗi năm cho căn nhà của họ – nhưng nhiều cư dân của một số tiểu bang bị thiệt hại nặng nề hơn.Chẳng hạn, các tiểu bang màu đỏ có mức thuế địa ốc thấp hơn các tiểu bang màu xanh. WalletHub đã phân tích nhiều yếu tố để xếp hạng 50 tiểu bang cộng với Thủ Đô trên gánh nặng thuế thổ trạch.Sau đây là 10 tiểu bang có thuế địa ốc cao nhất tại Hoa Kỳ.1- New Jersey: Với tỉ lệ thuế địa ốc 2.4%, thuế hàng năm cho căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $7,601.2- Illinois: Với tỉ lệ thuế địa ốc 2.32%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $4,058.3- New Hampshire: Với tỉ lệ thuế địa ốc 2.19%, thuế hàng năm cho căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $5,241.4- Connecticut: Với tỉ lệ thuế địa ốc 2.02%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $5,443.5- Wisconsin: Với tỉ lệ thuế địa ốc 1.95%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $3,257.6- Texas: Với tỉ lệ thuế địa ốc 1.86%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình là $2,654.7- Nebraska: Với tỉ lệ thuế địa ốc 1.83%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $2,506.8- Vermont: Với tỉ lệ thuế địa ốc 1.78%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $3,893.9- Michigan: Với tỉ lệ thuế địa ốc 1.71%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình trong tiểu bang là $2,185.10- Rhode Island và New York (bằng nhau): Với tỉ lệ thuế địa ốc 1.65%, thuế hàng năm cho một căn nhà có trị giá trung bình tại Rhode Island là $3,929, và tại New York là $4,738.