Sài Gòn: Ngày Vía Thần Tài, Đồ Vàng Mã Không Đủ Bán

Các tiệm vàng, quầy vàng "bội thu" khi đón lượng khách tăng gấp nhiều lần ngày thường.Tại Sài Gòn, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết Mậu Tuất), nhiều quầy vàng bán sản phẩm Thần Tài đã hết hàng từ quãng 8 giờ 30 sáng trong khi công ty còn chưa kịp bổ sung hàng, theo Vnexpress.net.Vào sáng sớm ngày 25-2-2017 (mùng 10 Tết), mỗi lượng vàng miếng của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được niêm yết giá là 37.3 – 37.7 triệu đồng.Cũng từ mờ sáng, các cửa hàng chính của công ty này ở đường Nguyễn Văn Trỗi cũng như Bến Thành (quận 1) khá náo nhiệt khi lượng khách đến tấp nập. Khách được hướng dẫn lấy số thứ tự và ngồi ghế chờ. Chị Thu Tâm, nhà ở quận Phú Nhuận, cho biết chị đến từ 5 giờ sáng để hy vọng không phải xếp hàng lâu.Vnexpress dẫn lời đại diện PNJ cho biết, lượng khách sáng nay nhiều hơn thời điểm này năm ngoái. "Có thể do hôm nay là ngày nghỉ nên nhiều người không phải đi làm hay đi họp. Vì vậy họ thoải mái đi mua", vị này nói. Sản phẩm thu hút năm nay là các loại vàng hình chú chó và nhẫn tròn trơn.Cùng lúc, ghi nhận tại Công ty SJC Sài Gòn, lượng khách cũng tập trung khá đông. Nguyên sảnh trệt đều ken cứng người lúc 7 giờ sáng. Một lượng lớn khách được chuyển lên tầng trên để tránh bị quá tải.Vnexpress cho biết mới 8 giờ 30 sáng, nhiều quầy trưng bày vàng Thần Tài 1-2 chỉ tại Trụ sở Công ty SJC đã hết sạch. Đại diện SJC cho biết, do nhu cầu vàng Thần tài năm nay khá cao, lượng vàng sản xuất đã bán hết nên chưa bổ sung kịp.Vàng Thần Tài 1-2 chỉ có giá 100,000 – 200,000 đồng tại SJC năm nay hút khách nhất. Còn bên PNJ thì các sản phảm Phúc - Lộc - Thọ bán khá chạy. Lúc từ giấc 9-10 giờ sáng, khách tại các cửa hàng của PNJ mỗi lúc một đông. Nhiều khách bế cả con nhỏ trên tay đến mua.Theo Vnexpress, về một số tiệm vàng bán lẻ có thương hiệu khác như Mi Hồng, Kim Thành, Kim Phát... ở gần các chợ Bà Chiểu, Gò Vấp, khách cũng tấp nập đến mua các loại vàng nhẫn tròn trơn loại 5 phân hay 1 chỉ với mong muốn cầu may. Tuy nhiên, cũng có một số tiệm vàng nằm trong các con đường nhỏ, khuất lại vắng khách. "Sáng giờ chỉ có một vài khách đến mua vàng nhẫn, tính ra còn ít hơn cùng kỳ năm ngoái", chủ một tiệm vàng trên đường Lê Văn Quới, Bình Tân cho biết.Trước đó, giá vàng ngày mùng 9 Tết đã bất ngờ được các doanh nghiệp vàng tăng mạnh (vài trăm ngàn đồng mỗi lượng), đưa giá bán lên sát 37.6 triệu đồng. Diễn biến này tương tự như mấy dịp vía Thần Tài các năm trước khi giá vàng SJC thường tăng khá mạnh trong vài ngày trước đợt Thần Tài rồi bất ngờ giảm hoặc đứng trong ngày mùng 10 Tết.