Hãng Vi Mạch Tripod Lợi Tức Tăng 22%

Cổ phiếu các công ty súng giảm liên tục, kể từ trận bắn xối xả hồi tháng tước tại trường Florida High School làm chết 17 người. Công ty súng American Outdoor nói hy vọng từ 12 tới 18 tháng tới vẫn giữ thương vụ không đổi. Cổ phiếu giảm 13% để còn 8.20$ rạng sáng Thứ Sáu ở thị trường chứng khoán New York. Tính ra cổ phiếu American Outdoor đã giảm 27% năm nay, trong khi năm ngoái giảm 39%. Nhiều tiệm bách hóa bán lẻ -- như Dick’s Sporting Goods Inc., Walmart Inc. và Kroger Co. -- nói sẽ không bán loại súng tấn công như AR-15, kiểu súng dùng trong trận bắn ở Florida và sản xuất bởi American Outdoor.