TC Lập Mặt Trận Thống Nhất Buộc Kiều Bào Theo Đảng; GS Bardy Vạch Trần Âm Mưu Chiếm Biển Đông Bị TC Sách Nhiễu

WELLINGTON - Sách nhiễu chống lại 1 học giả đả kích các hoạt động của Trung Cộng tại Biển Đông đưa tới tín hiệu cảnh báo tại thủ đô New Zealand.Tin của Atimes từ Sydney cho hay New Zealand đã tham gia hội thảo về ảnh hưởng của Trung Cộng mở rộng tại Biển Đông và Thái Bình Dương.1 nữ học giả than phiền với cảnh sát: nhà riêng bị xâm nhập 5, 6 lần và người vô danh để lại thư đe dọa. Đó là giáo sư Anne-Marie Brady, chuyên gia của University of Canterbury và The Wilson Center (Washington D.C.), là học giả đuợc mời thuyết trình tại QH Australia về can thiệp từ bên ngoài, cụ thể là của Beijing, tại hệ thống chính trị New Zealand. Bà Brady xác nhận: nhà tư bị xâm nhập hồi Tháng 12, và mới tuần này quân gian lại xâm nhập, trộm 3 máy laptop và điện thoại – cảnh sát Wellington đang điều tra.Thủ Tướng Jacinda Ardern đã chỉ thị cho cơ quan công lực xem xét các vụ việc xẩy ra sau khi các phụ tá của giáo sư Brady bị Bộ công an Trung Cộng chất vấn.Phúc trình của học giả Brady đuợc Wilson Center ấn hành hồi Tháng 9 với tựa đề đại ý “Vũ khí kỳ diệu: các hoạt động ảnh hưởng chính trị của Trung Cộng dưới quyền Tập Cận Bình” – tài liệu này mô tả chi tiết các chiến thuật của Trung Cộng gây ảnh hưởng tại nam Thái Bình Dương dưới bình phong Mặt Trận Thống Nhất (hay UFWD), là cánh tay nối dài của đảng CS Trung Hoa. UWFD buộc Hoa Kiều ngoài nước tán đồng các chủ thuyết của đảng toàn trị, vô hiệu hoá các thành phần chống chế độ Beijing, nuôi dưỡng các nhân vật có thể vận động các mục tiêu của Trung Cộng trong hệ thống chính trị tại chỗ. 1 trong các chi nhánh của UFWD đuợc biết với danh xưng Australia Council for the Peaceful Reunification of China đã gửi tiền hiến tặng quỹ tranh cử cho các nhà lập pháp bản xứ.Năm 2017 có tin tiết lộ Yian Yang, 1 dân biểu QH New Zealand, là huấn luyện viên của 1 trường điệp báo Hoa Lục trước khi di cư.Giáo sư Brady tin rằng Beijing chú tâm vào New Zealand vì là thành viên của nhóm “5 mắt” chia sẻ thông tin tình báo, gồm Hoa Ky, Australia, New Zealand, Canada và vương quốc UK.Là nước nhỏ trên trường quốc tế, nhưng New Zealand có ảnh hưởng với các quốc đảo Thái Bình Dương, trực tiếp chịu trách nhiệm quốc phòng và ngoại giao của Cook Islands, Niue, Tokelau, và quan hệ văn hoá với Tonga, Samoa, Tuvalu.Hôm Thư Tư, cơ sở nghiên cứu Australia Strategic Policy Institute nhận 1 phần tài trợ từ Bộ quốc phòng hô hào 2 lân bang tái củng cố quan hệ ngoại giao và mặt trận chung chống lại các hoạt động của Trung Cộng tại Thái Bình Dương.