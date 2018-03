Nam Cali: Giá Nhà Trung Bình Tăng 11.4% So Tháng 1/2017, Thương Vụ Nhà Tháng 1/2018 Giảm 23% So Với Tháng 12/2017

Thị trường nhà cửa nóng bỏng hồi năm ngoái lan tràn qua tháng 1 năm nay, với giá nhà gia tăng ở tốc độ nhanh nhất trong 3 năm rưỡi, theo số liệu của CoreLogic cho thấy.Giá trung bình của một căn nhà tại Miền Nam California – hay giá ở thời điểm giữa của tất cả các vụ buôn bán nhà – là $507,000 vào tháng trước, chỉ thiếu $2,5000 của mức cao nhất mọi thời đã đạt được trong tháng 12 năm ngoái, theo công ty tài liệu địa ốc có trụ sở tại thành phố Irvine tường trình hôm Thứ Ba, ngày 27 tháng 2, cho biết.Đó là tăng 11.4% từ mức trung bình trong tháng 1 năm 2017, là tỉ lệ cao nhất kể từ tháng 5 năm 2014. So sánh, sự gia tăng giá trung bình trong vòng 2 năm qua là 6.7%.Nhưng các thương vụ buôn bán nhà đã giảm hồi tháng trước, giảm 23% từ tháng 12 và 1.5% trong vòng một năm.“Mức gia tăng hàng năm trung bình với 2 con số hồi tháng trước chính là phản ảnh sự sai biệt giữa mức cung và cầu của nhà cửa, đặc biệt trong loại nhà xếp hạng giá thấp,” theo nhà phân tích tại CoreLogic là Andrew LePage quan sát cho biết.“Nó vẫn là thị trường của người bán,” theo Richard Vu, một nhà địa ốc làm việc cho Your 1st Realty tại Garden Grove, là người bị buộc phải tìm người mua và người bán tại các Quận Los Angeles và Quận Cam, cho biết. “Giá nhà vẫn tiếp tục gia tăng. Nhà dữ trữ tiếp tục thấp. Người mua vẫn gặp khó khăn để được chấp thuận.”Các Quận Cam, San Bernardino, và Ventura cũng đã có tỉ lệ cao khác thường vào tháng trước, theo CoreLogic tường trình cho biết.Giá nhà tăng cao nhất t5i vùng Inland Empire, nơi có giá nhà vừa túi tiền nhất tại Miền Nam California. Giá nhà trung bình tăng 12.1% tới mức $370,000 tại Quận Riverside và 10.8% tới mức $312,5000 tại Quận San Bernardino. Giá trung bình tại Quận Ventura tăng 9.8% tới $560,000, trong khi Quận Cam chứng kiến giá nhà tăng 8.8% tới $690,000 so với giá tăng trung bình 6%.