Đà Lạt: Tưng Bừng Hội Hoa Xuân Mậu Tuất 2018

Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 của TP Đà Lạt vừa bế mạc ngày 27-2 (12 tháng giêng A6L).Vừa qua, Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại Vườn hoa TP Đà Lạt, đã mở cửa từ ngày 13/2 và bế mạc ngày 27/2 (28 tháng chạp đến 12 tháng giêng ÂL). Đây là một trong những hoạt động mang tính truyền thống trong việc quảng bá, trưng bày cũng như khẳng định thương hiệu nghề trồng hoa của thành phố Đà Lạt mỗi độ Tết đến, Xuân về, theo trang web www.thongtindalat24h.com (Thông Tin Đà Lạt).Phục vụ rộng rãi nhu cầu thưởng lãm của khách tham quan, các hội hoa xuân hằng năm chuyên giới thiệu trưng bày những tác phẩm nghệ thuật về hoa cùng những loại cây, hoa, bonsai, non bộ tiểu cảnh, cây hoa mới lạ do các nghệ nhân dày công chăm sóc và sưu tầm.Theo Thông Tin Đà Lạt, Hội Hoa xuân năm nay có trên 100 đơn vị, cá nhân tham gia với trên 300 tác phẩm đặc sắc, bao gồm: bonsai, bonsai hoa trái, cây cảnh (kiểng) hoa trái và non bộ tiểu cảnh cùng trên 2000 tác phẩm hoa phong lan, địa lan. Đặc biệt là khu trưng bày 4 bộ sưu tập mới, gồm: bộ sưu tập các loại cây lá kim, bộ sưu tập hoa hồng tỉ muội, bộ sưu tập hoa đỗ quyên và bộ sưu tập cây cảnh ngũ sắc. Ngoài ra còn có khu trưng bày 40,000 chậu hoa ngắn ngày và 4,000 chậu hoa thương phẩm, như: phong lan, địa lan, lan hài… tạo nên những điểm nhấn vừa phong phú vừa độc đáo theo từng chủ đề.Trong thời gian diễn ra Hội hoa xuân còn có các chương trình biểu diễn cồng chiêng, múa lân sư rồng, viết thư pháp tặng chữ đầu năm …để phục vụ du khách và người dân địa phương tham quan ngày hội truyền thống đầu Xuân này của “Thành Phố Ngàn Hoa”.