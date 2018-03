Sài Gòn: Mức Phí Đậu Ô Tô Ngoài Đường Sắp Tăng Cao

Bãi đậu ô tô có thu phí ở đường Lê Lai, đoạn trước khách sạn New World (Q.1) hằng ngày đều kín chỗ bởi mức giá quá thấp.Mức phí đậu ô tô dưới lòng đường được Sở Giao thông vận tải TP. đề nghi là 40,000 đồng/giờ, qua đêm là 180,000 đồng; cao hơn từ 10%-20% so với giá giữ xe của các bãi, hầm giữ xe tại các trung tâm thương mại, cao ốc ở khu trung tâm Sài Gòn, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Theo đó, mức phí mới đề xuất không chỉ tăng mà cách tính cũng khác. Đó là tính theo giờ thay vì theo lượt ngày và đêm như trước đây.Theo NLĐO, cụ thể, mức phí cao nhất là 40,000 đồng/giờ, qua đêm lên đến 180.000 đồng, trong khi mức phí hiện tại là 5,000 đồng/lượt. Mức phí cũng tính tăng lũy tiến theo giờ chứ không khoán 1 lượt như hiện hành, đồng thời áp dụng cho 2 nhóm: nhóm 1 gồm ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1.5 tấn - nhóm 2 gồm ô tô từ 10 chỗ, xe tải trên 1.5 tấn đến dưới 2.5 tấn.Theo Sở GTVT TP, mức phí mới cao hơn 10%-20% so với giá trông giữ xe của các bãi, hầm giữ xe tại các trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng. Lý giải mức phí mới này, Sở GTVT cho rằng là để hạn chế tình trạng người dân sử dụng ô tô cá nhân vào nội đô, chuyển qua lựa chọn các phương tiện đi lại khác, góp phần giảm bớt nạn kẹt xe. Về tác động xã hội, việc tăng phí sẽ giảm bớt tình trạng người dân tạm dừng đỗ xe trên lòng đường và một số vỉa hè, thay vào đó sẽ đậu xe tại các bãi đỗ, hầm của cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại. Đồng thời, mức phí đậu xe cao sẽ tăng tính hấp dẫn đối với các dự án đầu tư xây dựng các bãi xe tập trung (ngầm, nổi), cũng như tạo thêm nguồn thu nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè.NLĐO cho biết khu vực trước khách sạn New World, đường Lê Lai (quận 1), mức phí đậu xe là 5000 đồng/xe/lượt, chỉ chấp nhận xe dưới 16 chỗ và thời biều là từ 7 giờ tới 22 giờ, Cách khu vực này không xa, dọc 2 tuyến đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, ô tô đậu dưới lòng đường với mức phí tương tự. Theo một nhân viên trật tự đô thị quận 1 giữ xe trên đường Phan Chu Trinh, khu vực này chỉ tổ chức giữ tới 18 giờ mỗi ngày và đa số người gửi đều vào mua bán tại chợ Bến Thành ở kế bên. "Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp gửi xe cả ngày do mức phí chỉ 5,000 đồng/xe/lượt. Vì vậy, khu vực này hầu như lúc nào cũng kín chỗ. Họ "mượn" đường để đậu ô tô cũng đúng thôi vì giá giữ xe chẳng khác nào cho không" - nhân viên này nói.Ngược lại, ở nhiều trung tâm thương mại, khách sạn lớn trên địa bàn quận 1, giá giữ xe cao hơn nhiều. Tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (phường Bến Nghé), mức giá đối với ô tô gửi từ 6 giờ đến 22 giờ được áp dụng 100,000 đồng cho 4 giờ đầu và sẽ cộng thêm 20,000 đồng cho 1 giờ gửi thêm. Còn vào ban đêm, ô tô gửi tại đây (từ 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau) sẽ chịu mức giá 200,000 đồng/4 giờ đầu và cũng cộng thêm 20,000 đồng/1 giờ gửi thêm.Tương tự, tại bãi giữ xe của trung tâm thương mại Saigon Centre (cùng phường Bến Nghé), từ 5 giờ tới 23 giờ 59 phút mỗi ngày, giá giữ ô tô là 20,000 đồng/2 giờ đầu và sau 2 giờ sẽ cộng thêm 20,000 đồng, sau 6 giờ cộng thêm 40,000 đồng. Còn ban đêm (từ 24 giờ tới 4 giờ 59 phút sáng hôm sau), đồng giá 200,000 đồng/xe/lượt.NLĐO dẫn lời kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng dự án tăng phí giữ xe và tính theo giờ đối với ô tô đậu dưới lòng đường để hạn chế xe cá nhân vào khu vực nội đô thành phố là một giải pháp phù hợp, so với chuyện lập vành đai thu phí tự động thì đơn giản và rẻ hơn Tuy nhiên, giải pháp này cần phải đặt trong một tổng thể thì mới hiệu quả và nhận được sự đồng thuận của người dân.Cụ thể, chính quyền tăng phí giữ xe nhưng cũng cần có cơ chế buộc các công trình mới xây dựng, cửa hàng kinh doanh đang xin cấp phép phải bảo đảm chỗ để xe cho họ. Bên cạnh đó, từ nguồn thu phí giữ xe nên đầu tư ngược lại cho hệ thống giao thông công cộng (xe buýt, xe điện) hoặc các công trình công cộng. Thậm chí, nếu thu đủ thì có thể giảm giá vé hoặc miễn phí cho người đi xe buýt ở khu vực trung tâm thành phố. Như ở thành phố Los Angeles, mức thu phí giữ xe trong trung tâm rất cao nhưng số tiền đó bù cho ngành giao thông công cộng nên người dân đi lại không tốn tiền. Cách này vừa giảm xe cá nhân vừa khuyến khích được người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Khi người dân thấy được nguồn thu từ lòng đường, vỉa hè đem phục vụ ngược lại cho chính họ thì chính quyền dễ thuyết phục người dân đồng tình với việc tăng mức thu phí hơn.Được biết hiện nay, TP Sài Gòn có 35 tuyến đường được phép đậu ô tô dưới lòng đường có thu phí thuộc các quận 1, 3, 5, 10 và 11. Nếu đề án được thông qua, chỉ tính với riêng 35 tuyến đường nêu trên, dự kiến mỗi tháng UBND TP sẽ thu về 31 tỉ đồng.