Viếng Chùa, Áo Dài, Doanh Nghiệp, Tiền Giả...

Xuân NiệmĐi chùa đông quá... Trước tiên là cầu an, sau là tự tay gõ chuông chùa.Báo Pháp Luật chuyện Sài Gòn: Sáng 2-3 (nhằm ngày rằm tháng giêng), rất đông người dân đã đổ về các ngôi chùa ở TP.SG như Vĩnh Nghiêm (quận 3), Phước Hải (quận 1)... để viếng Phật cầu an....Tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài thắp hương lễ Phật, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt tự tay gõ vang tiếng chuông chùa.Báo Tuôi Trẻ kê: Khách du lịch đến TP.SG có cơ hội ngắm áo dài khắp nơiSài Gòn kỳ vọng sự kiện Lễ hội áo dài TP.SG sẽ giúp TP đón được 650.000 lượt khách trong tháng 3-2018 thông qua hàng loạt chương trình quảng bá, trình diễn áo dài, giảm giá các dịch vụ may, đo áo dài...Báo Lao Động kể: Chiều 1.3, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết: Tính đến ngày 1.3, tất cả các doanh nghiệp (DN) có công đoàn CĐCS đã hoạt động trở lại. Có khoảng 98% số lao động của các DN trên đã trở lại làm việc.Hiện nay, có hơn 400 DN dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 50.000 lao động, chủ yếu do mở rộng sản xuất, tăng đơn hàng. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.200 CĐCS với gần 700 ngàn đoàn viên.Bản tin VietnamBiz kể: Doanh nghiệp địa ốc lo thiếu lao động.Báo cáo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.SG (Falmi), từ tháng 3/2018, doanh nghiệp ngành địa ốc TP.HCM sẽ thiếu hụt lượng lớn lao động....Trên trang nhà của các công ty như Công ty cổ phần Xây dựng Hòa Bình, Hưng Thịnh, Cotescon… đều thông báo tuyển lượng lớn lao động.Một lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn Xanh cho biết, bước vào năm 2018, Công ty có 5 công trình cần thi công. Trong khi đó, người lao động về quê ăn Tết Nguyên đán và không trở lại làm việc chiếm 70%, tạo nên mối lo lớn cho doanh nghiệp.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP.SG cam kết 100% có việc làm, lương nghìn đô.Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.SG đưa ra cam kết này dành cho sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng các ngành Công nghệ thực phẩm, Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Cơ khí và điện tử theo chương trình Việc làm Nhật Bản.Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.SG và Trường KaizenYosida, Công ty Esuhai.Báo Tiên Phong viết: Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, doanh thu từ hoạt động phát hành sách tại Phố Sách Xuân Mậu Tuất 2018 đạt khoảng 4 tỷ đồng. Tổng số bản sách bán ra là trên 80.000 bản.Đơn vị đạt doanh thu cao nhất là Nhà xuất bản Kim Đồng (trên 400 triệu đồng). Tiếp theo là các đơn vị: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Công ty Cổ phần Tiền Phong, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại & Dịch vụ văn hóa Minh Long, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị.Bản tin VTV kể: Tại tỉnh Lâm Đồng, dù biết hành vi mua bán tiền giả là vi phạm pháp luật nhưng không ít người đã sập bẫy và bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.Một triệu đồng tiền thật mua được 12 triệu đồng tiền giả là lời quảng cáo trên một số trang Facebook tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây.Báo Dân Trí kê: Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 1 năm nay, khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 235.200 lượt, tăng hơn 144% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo đó, khách Trung Quốc, khách Nga vẫn là 2 dòng khách quốc tế đến Nha Trang nhiều nhất. Cụ thể, trong tháng 1 năm nay, khách Trung Quốc đạt hơn 146.300 lượt, tăng hơn 142% so với cùng kỳ năm ngoái; còn khách Nga đạt hơn 49.500 lượt, tăng hơn 118%.Trong khi đó, ghi nhận khách Hàn Quốc đạt hơn 6.000 lượt (tăng gần 200%), còn khách Nhật Bản đạt gần 1.000 lượt, xấp xỉ tháng 1 năm ngoái. Trong khi đó, dòng khách truyền thống như Đức, Anh, Pháp, Canada… đạt gần 1.000 lượt, cũng xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái.Báo Xã Luận kể: Ông Nguyễn Đình Tú, ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang cho biết, sau Tết, 2 người bạn của ông bỏ biển lên bờ đi làm thuê tại các công trình xây dựng. Những người này có hàng chục năm đi biển nhưng vẫn bỏ nghề biển vì công việc vất vả, thu nhập không ổn định. Nghề biển, có khi bám biển gần cả tháng nhưng gặp chuyến không có cá, thua lỗ, ngư dân trở về trắng tay.Bản tin VietnamNet/Vietnam Mới kê: Ô tô nhập khẩu thuế 0% về Việt Nam: Giá xe giảm ngay 200 triệu.Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực ASEAN với thuế suất 0% chuẩn bị cập cảng Việt Nam. Ngay lập tức các đại lý đã chào giá xe mới giảm tới hơn 200 triệu đồng. Các DN dự kiến, đến giữa năm 2018, hàng loạt xe ngoại từ khu vực sẽ đổ về trong nước với mức giá rẻ. Chỉ cần bỏ ra từ 350-500 triệu đồng là có thể sở hữu một chiếc ô tô nhập khẩu thương hiệu Nhật Bản.