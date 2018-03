Truyện Cổ Grimm: Sáu Người Hầu

(Xem: 561)

Ông là một nhạc sĩ tài năng, thơ mộng. Ông là một Đại tá quân lực VNCH. Ông là một người tù cả thập niên dưới chế độ CS. Và ông bị công an bao vây cho tới ngaỳ cuối cuộc đời. Nhưng tư cách của ông không gì bẻ gãy nổi. Ông đã chọn cách sông lặng lẽ trong bóng mờ lịch sử... Và tận cùng, dòng nhạc của ông chắc chắn sẽ trường tồn hơn chế độ CSVN. Ông mất tự do, nhưng âm nhạc của ông đã cất cánh bay xa hơn những bức tường, vượt qua những hàng rào, lơ lửng trên các tầng mây... nơi không có sức mạnh công an nào ràng buộc nổi.