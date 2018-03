Trump Ung Hộ Hội NRA: Chống Kiểm Soát Súng; Michigan: Cậu 19 Tuổi Nổ Súng, 2 Người Chết; Texas: Bắt 1 Cậu 17 Tuổi Mang Súng, Đạn

ROWLET - Cảnh sát tin rằng tai họa đã tránh được khi 1 cậu 17 tuổi bị bắt với súng trường, 100 viên đạn và 4 gram thuốc tin là hallucilogens trên xe đậu bên đường, gần trường Rowlet High và trung tâm cộng đồng, hồi 9 giờ tối Thứ Ba - khi ấy 2 sinh hoạt thể thao sắp kết thúc tại 32 kilomét đông bắc Dallas.Phát ngôn viên Cruz Hernandez của Sở cảnh sát Rowlet nói “Chúng tôi vui mừng đã ngăn chận từ sớm sự việc có thể đưa tới tai họa”.Nghi can Diego Horta 17 tuổi học tại nhà, không theo học trường nào.Tin sơ khởi của cảnh sát ghi: không thấy bằng chứng cụ thể hợp lý để nghi ngờ Horta mưu định làm hại người khác.Nhưng, với vụ nổ súng gây thiệt mạng 17 người hơn 2 tuần qua tại Florida, hành động dự phòng là cần thiết.Horta bị truy tố như là người trưởng thành tội cất giữ chất có kiểm soát và mang súng trái phép tại khu vực cấm súng – toà Dallas quyết định tiền thế chân tại ngoại là 1 triệu MK.Ông Hernandez cho biết: trước khi đổi ca, cảnh sát tuần tiễu đã đuợc báo tin về 1 trận tranh tài bóng tròn và 1 trận bóng rổ.Trong khi đó một bản tin khác cho biết cảnh sát tiểu bang Michigan loan báo: 2 người bị bắn tại Central Michigan University lúc 10 giờ 23 phút sáng Thứ Sáu, tay súng tại đào.Cảnh sát sở tại đã phóng thông tin lên mạng, mô tả nghi can là 1 thanh niên da đen 19 tuổi, cao 5 feet 9, mặc quần jeans màu vàng mù-tạt, áo liền mũ màu xanh biển. Y có thể cởi bỏ áo, có súng và là nguy hiểm, chớ đến gần.Chương trình “Good Morning America” cho biết: súng nổ tại toà nhà Campbell, là ký túc xá của trường cách Detroit 2 giờ lái xe về hướng tây bắc.Thống đốc Rick Snayder giữ liên lạc liên tục với cơ quan công lực.Tin bổ túc cho hay: 2 người chết không là sinh viên, nguyên nhân bạo động có thể là tranh chấp gia đình.Ngoài ra, tại tiểu bang Ohio, 1 học trò lớp 7 là Keith Simons 13 tuổi tự bắn chết trong phòng vệ sinh của trường tuần qua đã có ý định thực hiện vụ tàn sát lớn chưa từng thấy tại học đường của Hoa Kỳ.Nhà chức trách địa phương cho biết Simons giấu súng trong ngực áo đáp xe bus đưa đón tới trường Jackson Memorial hôm 20-2, tức khắc vào phòng vệ sinh và tự bắn tử thương, theo tuờng thuật của Fox 8.Cảnh sát trưởng Mark Brink của Jackson Township cho hay: 1 ghi nhớ tìm thấy trên máy điện thoại di động của Simons xác nhận cậu ta cảm thấy các tay súng bắn người tại trường học là hấp dẫn, đặc biệt trong vụ Columbine năm 1999.Fox 8 cho biết: Simons định thực hiện vụ tàn sát tại trường Jackson qua 8 giai đoạn. 1 phần trong ghi nhớ của Simons ngày 19-2 báo trước “Sẽ là lớn chưa từng thấy – đã suy nghĩ từ vài tháng và đã tính toán trong vài tuần”. 1 nam sinh thấy Simons có súng đã báo cho viên chức học đường.Cảnh sát trưởng không hiểu sao Simons vào phòng vệ sinh, trở ra với súng trên tay, rồi tự sát trong phòng vệ sinh – cảnh sát chưa tìm thấy nguyên nhân khiến Simons đổi ý.Liên quan đến bạo động súng, một bản tin khác cho biết rằng sau cuộc họp tại Phòng Bầu Dục trong Bạch Ốc, Hội Súng NRA báo tin TT và PTT không tán đồng chủ trương kiểm soát súng. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - TT Trump mô tả phiên họp với Hội Súng (NRA) tại Bạch Ốc tối Thứ Năm là tốt đẹp, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết – NRA loan báo sau đó: TT Trump chống kiểm soát súng, tuy tuyên bố hôm trước (tại bạch Ốc) là ngược lại.Phát biểu của giám đốc NRA Chris Cox là: PTT Mike Pence có mặt tại buổi họp này – twitter của ông Cox ghi rõ: TT và PTT hậu thuẫn tu chính án hiến pháp số 2, ủng hộ thủ tục mạnh và không muốn kiểm soát súng.Trong buổi họp với các nhà lập pháp hôm Thứ Tư, TT Trump đuợc biết tiêng về sự bất nhất đưa ra 1 số gợi ý về kiểm soát súng, là điều nghiêm trọng bất ngờ với 1 nhân vật trong đảng CH – vào dịp này, ông nói: chớ sợ NRA, tán đồng ý kiến mở rộng sưu tra an ninh người mua súng, hạn chế khả năng mua súng và tiếp cận súng của người mất ổn định tâm thần, nâng tuổi tối thiểu với người mua súng, và củng cố an toàn học đường.1 phản hồi trên mạng đặt vấn đề “Sao NRA lại nói thay TT?”Một bản tin khác của báo The Guardian hôm Thứ Sáu cho biết rằng tham vụ báo chí Bạch Ốc Sarah Sanders nói với các phóng viên vào sáng Thứ Sáu rằng Trump đã nói với người lãnh đạo Hội NRA Chris Cox “rằng ông tiếp tục ủng hộ tu chính án số 2, rằng không phải ông thoái bộ. Hệ thống kiểm tra lý lịch là điều mà ông vẫn rất thích thú trong việc cải thiện.”