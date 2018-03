Oscars 2018: Ủng Hộ Nữ Giới Làm Phim và Phong Trào #MeToo

LOS ANGELES - Mùa giải Oscars năm nay diễn ra sau các tố giác tấn công tình dục chống lại nhà sản xuất phim nổi tiếng Harvey Weinstein trong năm qua, đánh dấu sự nổi lên của phong trào #MeToo, hứa hẹn nhiều tuyên bố chính trị và hậu thuẫn các nhà làm phim là phụ nữ.Cao điểm sẽ là tối Chủ Nhật ngày 4-3, với các phim “The Shape of Water”, “Three Billboards Outside Ebbing”, “Missouri” đang tranh giành giải lớn.Trong vài tháng qua, kỹ nghệ điện ảnh Hoa Kỳ trải qua 1 giai đoạn khó khăn tuyên chiến với các hành vi xâm phạm và tấn công tình dục sau khi đưa ra ánh sáng chủ nhân đại gia Weinstein.Nhà phê bình Peter Debruge của ấn bản Variety của Hollywood trông đợi lễ phát giải Oscars kỳ này sẽ đưa ra phiá trước và trung tâm vấn đề lâu nay đuợc biết như là “bí mật mở” nhưng chưa bao giờ đuợc giải quyết” – theo lời ông, chúng ta có thể trông đợi bất kỳ nữ diễn viên thắng giải lên tiếng nhân cơ hội này.Lễ phát giải Academy Awards kỳ thứ 90 sẽ đuợc ABC trực tiếp phát hình từ hí viện Dolby.Với tiền hiến tặng từ các phong trào #MeToo và Time’s Up chống lại sách nhiễu tình dục và bất bình đẳng giới tính, muà Oscars năm nay cũng là cơ hội để kỹ nghệ điện ảnh ủng hộ nữ giới.Tại Pháp, nữ tài tử dự lễ Phát giải Cesars (tương đuơng Oscars) tối Thứ Sáu đuợc yêu cầu mang dải băng trắng để cùng đoàn kết phản đối bạo động chống phụ nữ.Về phiá chính quyền, bộ trưởng văn hoá Francoise Nyssen đưa ra lời công kích bất ngờ hôm đầu tuần, phàn nàn về tình trạng thiếu vắng phụ nữ làm phim, và hậu thuẫn của họ cũng là thiếu hiển hiện – bà Nyssen cho biết năm 2017 chỉ thấy 5 phim đuợc chính quyên trợ giá là công sức của nữ giới.