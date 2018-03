Bạch Ốc Bác Tin Cố Vấn An Ninh Quốc Gia McMaster Nghỉ Việc

WASHINGTON - Tin MSNBC sáng Thứ Sáu cho biết: Tướng H.R. McMster, cố vân an ninh quốc gia của TT Trump, sẽ từ giã Bạch Ốc trong tuần tới.Nhà báo ghi: Tướng McMaster sẽ là cố vấn Bạch Ốc thứ 38 thôi việc 13 tháng sau ngày TT Trump nhậm chức.Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói rằng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của TT Trump là H.R. McMaster “sẽ không đi đâu hết,” dù có tin nói rằng ông ấy sẽ rời khỏi chính phủ.Nói với các phóng viên, Sanders cho biết Trump nghĩ rằng McMaster đã và đang “làm việc thật tuyệt vời” và rằng cố vấn an ninh “sẽ không đi bất cứ đâu hết.”Sanders cho biết hôm Thứ Sáu rằng, “Như Tổng Thống đã nói hôm qua trong Phòng Bầu Dục với một số người, ông nghĩ rằng ông ấy [McMaster] làm việc rất tốtg và rất hoan hỷ có ông ấy ở đây.”