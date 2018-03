Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp Hội An Nam Cali Hội Ngộ Xuân

Trong hội ngộ xuân của Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Nam California.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Brookhurst, thuộc Thành Phố Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018, Hội cựu học sinh Trần Quý Cáp, Hội An Nam California do cựu học sinh Trần Văn Căn làm hội trưởng đã tổ chức họp mặt tân niên mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Tham dự buổi họp mặt ngoài một số qúy vị Giáo Sư, các cựu học sinh Trần Qúy Cáp, gia đình, thân hữu còn có qúy vị quan khách, đại diện các hội đoàn bạn, một số các cơ quan truyền thông.Theo lệ hằng năm, Trường Trần Qúy Cáp đều tổ chức Tân Xuân Hội Ngộ, trong bầu không khí thân thương đã gợi nhớ lại ngày còn chung nhau dưới mái trường thân yêu trên thành phố cổ Hội An, Quảng Nam.Mở đầu buổi hội ngộ với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm có một phút để tưởng niệm nhà Chí Sĩ Trần Quý Cáp, qúy vị cố Hiệu Trưởng, Giáo Sư và các cựu học sinh Trần Quý Cáp đã lìa xa Thầy, bạn.Sau phần nghi thức toàn ban hợp ca Trần Qúy Cáp đồng ca bản “Trần Qúy Cáp Hành Khúc.”Tiếp theo cựu học sinh Trần Văn Căn, Hội Trưởng Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy Thầy, Cô, qúy cơ quan truyền thông, qúy thân hữu và đại gia đình cựu học sinh Trần Qúy Cáp Hội An tham dự. Sau đó anh mời tất cả các anh chị trong Ban Chấp Hành Hội lên cùng chúc Tết quý Thầy, Cô năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Tiếp theo qúy vị trong Ban chấp hành đến tận nơi trao những bao lì xì mừng Xuân đến qúy Thầy, Cô và sau đó trao những bao lì xì để các Thầy Cô đi lì xì các em cựu học sinh của trường.Trong lúc nầy đại diện Ban tổ chức đã cám ơn qúy Thầy Cô đã dạy dỗ các em: “không phải một chữ mà là cả khối chữ để cho chúng em có được ngày hôm nay.”Sau đó ban hợp ca Trần Qúy Cáp lên sân khấu đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.Trong lúc nầy Ban tổ chức cũng đã giới thiệu đến các Thầy, Cô cùng các đồng môn tập thơ với tựa đề Trang Thơ Bằng Hữu “Để Nhớ Để Thương” do 7 Nhà thơ nguyên là cựu học sinh trường Trung Học Trần Qúy Cáp Hội An, Bảy tác giả đó là: Trần Thị Quế, Dư Mỹ, Mạc Phi Hoàng, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Đức Bạn, Phạm Xuân Dũng, Phùng Minh Tiến.Được biết các nhà thơ trong tập thơ nầy là những người đã một thời phục vụ trong các cơ quan chính quyền và là những cựu Sĩ Quan trong Quân LựcViệt Nam Cộng Hòa, vì vậy những trang thơ của các tác giả phần nhiều kể về những kỷ niệm, những thao thức một thời đã gắn liền với quê hương đất nước, tuổi thơ của những học trò cũng được những nhà thơ ghi lại thật xúc động.Tất cả những người tham dự đều được Bảy nhà thơ ký tặng tập thơ. Tập thơ dày 300 trang, hình màu, Bìa trước: tranh Nghiêu Long Trọng Nghĩa, Bìa sau: Sông Quê, tranh của Dư Mỹ.Buổi tiệc bắt đầu, tiếp tục với chương trình văn nghệ do các cựu học sinh và thân hữu trình diễn.Như qúy vị đã biết, Các cựu học sinh Trần Qúy Cáp cũng như các trường trung học khắp nơi trên Miền Nam Việt Nam, đã cùng chung số phận nổi trôi theo vận nước. Học sinh Trần Qúy Cáp cũng đã góp phần xương máu bảo vệ quê hương, nhiều sĩ quan, nhiều công chức can trường nơi chiến trận, nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, đã có một phần đóng góp cho nền văn học nước nhà. Giờ đây đang sống lang bạc khắp bốn phương trời trong lòng lúc nào cũng mơ về một ngày hội lớn của Trường Trần Qúy Cáp tại quê nhà. Để tưởng nhớ về một ngôi trường đã mang tên một nhà Chí Sĩ đấu tranh cho tổ quốc, không khuất phục trước họng súng quân thù.Tiếp xúc với một số các cựu học sinh Trần Qúy Cáp được những vị nầy cho biết, sở dĩ trường có được những sinh hoạt đều đặn hằng năm như thế nầy đó cũng nhờ vào sự nhiệt tình của cựu học sinh Hội Trưởng Trần Văn Căn và các thành viên trong Ban Chấp Hành, nhưng đặc biệt nhất đó là người đứng sau lưng anh hội trưởng đó là phu nhân của anh, chị lúc nào cũng vui ve, tươi cười với mọi người, lúc nào cũng bên cạnh anh hội trưởng để giúp anh hoàn thành những cộng việc của hội mà anh đã đảm nhận trong mấy năm qua.Chi tiết xin gọi về: Trần Văn Căn: (714) 873 -3801.