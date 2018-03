“Hãy Hy Vọng Ngay Cả Khi Tuyệt Vọng” (John Paul II): Đọc Cuốn “Việt Nam Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” Của Trần Phong Vũ

Mặc GiaoNói đến chuyện Việt Nam, nhiều người tỏ thái độ chán nản, không muốn nghĩ tới, không muốn bàn tới. Chán nản vì thấy sau hơn bốn mươi năm hết chiến tranh, những người cầm quyền chiếm được cả nước chỉ biết hành dân, ăn cướp của dân và biến đất nước thành một đấu trường dành giựt, bị thụt lùi, bị khinh thường và bị đe dọa mất chủ quyền. Chán nản vì thấy đa số dân Việt Nam đã trở thành vô cảm, ích kỷ, suy thoái luân lý, nhất là bạc nhược trước những tội ác của người cầm quyền. Đấu tranh cho quyền lợi riêng thì có, cho quyền lợi chung thì không. Thái độ chán nản dẫn đến sự yên lặng và bất động. Nếu mọi người Việt Nam đều như vậy thì đó là một thành công lớn của đảng Cộng Sản Việt Nam, vì họ sẽ còn tiếp tục cai trị đất nước với thời gian vô hạn định.May thay, có nhiều người ở trong và ngoài nước không tuyệt vọng và không chịu buông xuôi. Họ cũng buồn, cũng nản, nhưng còn biết lo, nhất là biết nhận lấy trách nhiệm của mình, biết thực hành câu “Thấy điều ác mà không tố cáo là đồng lõa với sự ác”, hay như lời dậy của Đấng Cứu Thế: “Hãy đứng trên mái nhà mà rao truyền sự thật”.Trong số những người đó, có nhà văn Trần Phong Vũ. Ông đã hoàn thành một cuốn sách mới nhất và có bề dầy đáng nể với 664 trang giấy in, tựa đề “VIỆT NAM NỖI ĐAU & NIỀM HY VỌNG”, do tủ sách Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ ấn hành, mà tôi được ông dành cho vinh dự đọc bản thảo trước khi gửi in.Theo dự kiến sách sẽ được trình làng khoảng trung tuần tháng 01-2018.Cuốn sách là một tuyển tập 72 chương, chọn lọc trong số hàng trăm bài ông viết trong hai năm 2016, 2017, một số được đăng báo hay phổ biến trên các mạng. Các bài viết về nhiều đề tài thời sự, chính trị, tôn giáo được phân thành 4 phần:1/ Từ góc nhìn trong nước2/ Tôn Giáo và Chính Trị3/ Formosa và thảm họa môi trường4/ Chế độ trước thế nhân dân.Cuốn sách mở đầu chương một với tiêu đề “Chính sách bá/bành của kẻ thù phương Bắc”, tác giả nêu ý kiến quanh “Bài viết cho các vị chưa lú hẳn” của bà Nguyễn Nguyên Bình, ái nữ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Hà Nội tại Bắc Kinh, và kết thúc bằng chương nhận định về: “Thư gửi Việt Nam” của Ts Jonathan London, dậy nhà nước cách hành động liên quan đến các vấn đề Biển Đông, kinh tế xã hội, giáo dục, chính trị với lời khuyên ngắn gọn là phải quan tâm tới khát vọng tự do, dân chủ của quảng đại quần chúng Việt Nam. Ngoài ra, còn một phần Phụ Lục gồm 12 chương do ông viết hoặc trích đăng của các tác giả để giúp chứng minh và dẫn giải thêm những điều đã nêu trong các phần chính.Giới thiệu một cuốn sách trên 600 trang bằng những giòng vắn tắt như trên thì chắc chắn thiếu sót. Tôi xin dành cho độc giả niềm vui khám phá.Dưới đây, tôi chỉ xin trình bầy đôi điều nhận xét riêng.1-Xuyên qua “Nỗi đau & niềm hy vọng”, tác giả Trần Phong Vũ để rơi rớt những dấu vết nghề nghiệp trong các chương sách của ông. Ông nguyên là bình luận gia Đài Phát Thanh Sài Gòn, viết bài quan điểm, tham luận chính trị trên các nhật bào Sàigòn Thời Báo, Sóng Thần trước 1975. Ra hải ngoại ông tiếp tục viết văn, làm báo và host nhiều chương trình bàn về các vấn đề thời sự trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình. Vì thế ông bám sát thời sự, không bỏ qua một sự việc quan trọng nào. Ông trình bầy sự kiện, dẫn giải rồi bình luận. Với thói quen của một nhà giáo, ông luôn rút ra bài học và đưa đề nghị ở phần cuối chương. Lối viết và bố cục của một số chương đôi khi cần dài với những rào trước đón sau, nhưng hữu ích cho việc tránh hiểu lầm và cho việc tìm hiểu, truy tầm tài liệu.2- Nội dung các chương sách đa dạng và phong phú, không thiếu một vấn đề hay biến cố thời sự nào. Có thể nói chỉ cần đọc cuốn sách này của ông là đã đủ biết những việc đáng và cần biết liên quan tới Việt Nam trong những năm gần đây. Những chương này thường có các trích đoạn đầy đủ cần thiết, có khi ông cặm cụi ghi lại thành văn bản những phát biểu dài từ facebook hay webs. Thật là lắm công phu, nhưng nhờ đó giúp những độc giả không có cơ hội nghe trực tiếp những gì Huỳnh Quốc Huy nói về nền văn hóa “Ngợm” hoặc các “livestream” ngắn gọn, cô đọng, cười ra nước mắt của danh hài độc thoại Dưa Leo Nguyễn Phúc Gia Huy.3- Toàn bộ tập sách trưng dẫn nhiều tài liệu hữu ích khiến những “độc giả tò mò” như tôi khám phá được khá nhiều điều thú vị. Chẳng hạn cây viết Nguyễn Nguyên Bình là con gái tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; Linh Mục Huỳnh Công Minh, tổng đại diện tổng giáo phận Sài Gòn, đại biểu Quốc Hội, đảng viên cộng sản, đỡ đầu cho Giám Mục Nguyễn Văn Khảm. Từ đó mọi người mới hiểu thái độ khi này khi khác của GM Khảm. Khám phá thú vị khác là Tờ Trình dài của giáo dân Nguyễn Văn Chất ký ngày 27-7-1996 gửi Hội Đồng Giám Mục VN và một số vị Giám mục, trong đó tác giả trình bầy rất rõ tình trạng của Giáo Hội Công Giáo VN, kể cả tình hình nhân sự, lãnh đạo và những đề nghị cải thiện rất thẳng thắn và thực tế. Đây là Tờ Trình thứ ba, được viết sau khi ra tù và trước khi đi Mỹ theo diện HO. Chính vì những Tờ Trình này, tác giả bị CS cầm tù nhiều năm.Có thể nói đa số những đề tài Trần Phong Vũ khai triển đều mang tính chất bi tráng pha lẫn bi hài. Chuyện Việt Nam bây giờ có gì vui? Tuy vậy vẫn có chuyện vui, đó là những tấm gương tranh đấu của các bạn trẻ vì công bằng, vì tự do, vì quyền của dân, vì sự tồn vong của tổ quốc mà chấp nhận dấn thân, bất chấp đòn thù và ngục thất. Đấy là những Huỳnh Thụy Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Trịnh Kim Tiến, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên, Đinh Nhật Huy, Huỳnh Quốc Huy, Dưa Leo, Cấn Thị Thêu, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Chí Tuyến và rất nhiều người khác, trong số không thiếu những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ là niềm hy vọng của dân tộc. Thế hệ nọ tiếp nối thế hệ kia. Một em học sinh 14 tuổi, Nguyễn Bích Ngân, khi nhìn thấy thảm họa Formosa, đã làm một bài thơ 5 đoạn có tựa đề “Xin đổi kiếp này”. Tôi xin trích một đoạnNếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dươngThử dầu loang hắc nồng, thử mùi cá trôi hôi thốiĐau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nóiThử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lênMột bé gái 14 tuổi mà biết gồng mình quằn quại đứng lên thì dân tộc này sẽ không phải đời đời làm nô lệ. Phải hy vọng cả trong tuyệt vọng.Trước nỗi đau của dân tộc, Trần Phong Vũ là người gieo hy vọng và đề cao hy vọng. Tác giả nói trong lời mở đầu "Cuốn sách này là một chứng từ - nếu chưa phải bây giờ - thì ít nữa cho mai sau".Nếu không, chúng ta sẽ bị các thế hệ cháu chắt sau này nguyền rủa.Calgary, Canada 14-12-2017