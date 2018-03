Minh Thệ, Sao Chép, Pháp Luật, Lấn Vịnh...

Xuân NiệmThề không tham nhũng, không trộm cắp, không lấy của công làm của tư... Đó là Hội Minh Thề. Phải nói, ông bà mình tuyệt vời. Thời này chỉ còn là nghi lễ tại một địa phương rất hẹp.Báo SGGP kể: Hội Minh Thề là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...Ngày 1-3, tại cụm di tích đền chùa thôn Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã diễn ra lễ đón quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ khai hội Minh Thề - thề không tham nhũng, không trộm cắp, không lấy của công làm của tư.Báo Tuổi Trẻ kể: Tân phó giáo sư ngành luật bị tố chép luận văn người khác.Đề tài nghiên cứu do trưởng khoa luật Trường ĐH Công nghiệp TP.SG chủ trì bị phát hiện sao chép của nhiều người....Giảng viên một trường ĐH thông tin đến Tuổi Trẻ năm 2017, thông qua hoạt động nghiên cứu chuyên môn, người này phát hiện nhóm giảng viên gồm TS Đặng Công Tráng, TS Vũ Thế Hoài, ThS Nguyễn Thị Hải Vân (Trường ĐH Công nghiệp TP.SG) "đã có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, đạo đức nhà giáo trong nghiên cứu khoa học".Bó tay, bó tay...Infonet kể: 94 ứng viên chức danh PGS, GS có phản ánh về hồ sơ...Bản tin RFA kể: Dự án Công lý Thế giới (World Justice Project) vừa công bố “Chỉ Số Thượng Tôn Pháp Luật” của thế giới năm 2017-2018 qua đó cho thấy Việt Nam tụt 7 hạng so với năm 2016, xếp hạng 74 trên 113 quốc giá được đánh giá.Cụ thể theo báo cáo Việt Nam chỉ đạt điểm số 0,5; xếp hạng 74. So với Trung Quốc, Việt Nam cao hơn 1 hạng (75). Trong khu vực Đông Á- Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 11/15, và ở vị trí 10/30 nước có mức thu nhập trung bình thấp.Bản tin VOA kể: Trung Quốc ngày 2/3 cảnh báo Đài Loan rằng hòn đảo này sẽ rước họa vào thân nếu tìm cách dựa vào nước ngoài. Cảnh báo này bổ sung cho một loạt các cảnh báo từ truyền thông nhà nước dọa rằng Trung Quốc có thể đi đến chiến tranh với Đài Loan nếu Mỹ ban hành luật thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Đài Loan.Tại sao mê tín? Bản tin BBC ghi lời Bà Giang Hà, chuyên gia về ứng dụng minh triết Phương Đông trong quản trị, nói: Hiện tượng người dân đi lễ cầu an, giải hạn, cúng bái trong những năm gần đây đang "tăng dần đều" vì người dân mất lòng tin vào 'cõi dương' nên tìm chỗ dựa ở 'cõi âm'... "Đang có một cuộc khủng hoảng trong xã hội về mặt giá trị."Việt Nam cũng bị văng miểng? Bản tin NHK ghi nhận: Kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên minh châu Âu (EU), và chính phủ Canada.Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói châu Âu sẽ không ngồi yên khi bị ảnh hưởng từ cái mà ông gọi là "các biện pháp không công bằng, đe dọa tới hàng nghìn việc làm của người dân châu Âu".Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland gọi hạn chế thương mại đối với thép và nhôm của Canada là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."Báo Thanh Niên nêu câu hỏi: Có nên lấn vịnh Đà Nẵng?Vậy là mạo hiểm phiêu lưu vậy.Bản tin Hà Nội Mới kể: Bộ Tài chính đề nghị xóa 26.500 tỷ đồng tiền nợ thuế các loại.Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi; trong đó cơ quan quản lý này đề nghị xóa 26.500 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.Bản tin VOV ghi nhận: Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” đã khai mạc sáng 2/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.Báo Người Đưa Tin kể: Trung tá Hà Hải Long, Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo tại bờ hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê để xử lý theo quy định của pháp luật.Theo thông tin ban đầu, sáng 26/1, tại hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê xảy ra sự việc một nữ sinh trường THPT Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị nhóm thiếu nữ (gồm 2 - 3 người) đánh, lột áo trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc được một số người quay lại và tung lên mạng xã hội Facebook.Bản tin VnExpress kể chuyện Thái Nguyên: Thanh niên mang dao phay vào bệnh viện dọa chém bác sĩ.Không được bác sĩ đồng ý tháo khớp ngón tay vì không bị bệnh hay chấn thương, người thanh niên sau đó mang dao phay đến dọa chém.Ngày 27/2, một thanh niên ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đòi tháo khớp ngón tay. Khoa giới thiệu bệnh nhân sang phòng khám chấn thương. Lý do người này đòi tháo khớp vì “tay đánh vợ”. Các bác sĩ tư vấn rất nhiều, không đồng ý tháo khớp ngón tay vì không bị bệnh hay chấn thương gì.