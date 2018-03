CS Bắc Hàn Thua, Mỹ Thắng

Vi AnhThế Vận Hội Mùa Đông lần 23 tại Pyeongchang, Hàn Quốc, kết thúc vào ngày Chủ nhật 25/02/2018 giờ địa phương. Về thể thao, Mỹ là đồng minh của Hàn Quốc đứng hạng thứ 4 với 23 huy chương tổng cộng, trong khi đó Nam Hàn đứng hạng 7 với 17 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng. Nhật 4 chức vô địch, đứng hạng thứ 11 sau nước Áo. Trung Quốc khiêm tốn đứng hạng 16, với 9 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng. Không thấy nói tới CS Bắc Hàn, chắc kết quả không đáng kể, không biết Kim Jong un có đày vận động viên thất bại đi tù cải tạo khổ sai, biệt xứ như mấy kỳ trước không.Về ngoại giao, trừ việc em gái Kim Jong un là Cô Kim Yo Jong, một phụ nữ ăn mặc giản dị, nụ cười tươi chớ không mĩm chi cọp như người ta tưởng, lãnh đạo đoàn Bắc Hàn. Cô này mang thư của Kim Jong un được TT Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp kiến và khoản đãi. Nhưng tin nổi bật nhứt là người phụ nữ quyền lực số hai nhờ chế độ gia đình trị nhà họ Kim này đã có hai con khác họ Kim, tức là vô phương nối dõi người Anh khi bất trắc xảy ra cho Kim Jong un.Nếu xét ngoại giao, chánh trị dựa trên kết quả thực chất, chớ không phải làm tin, bêu hình cho truyền thông đại chúng loan tải và bình luận, bình loạn, thì CS Bắc Hàn thất bại nặng trong chiến dịch ngoại giao Thế Vận Hôi Mùa Đông ở Hàn Quốc. CS Bắc Hàn hoàn toàn không ly gián được Mỹ với Hàn Quốc. Trái lại CS Bắc Hàn thua, bị Mỹ trừng phạt thêm nặng hơn và chặt chẽ hơn. Mỹ thắng không để cho CS Bắc Hàn lợi dụng loại politique de présence dù có mặt Phó Tống Thống Mỹ Mike Pence. CS Bắc Hàn sụp bẫy bị coi là ngoan cố, nguỵ hoà khi bất thần vào giờ chót hủy lời hứa sẽ mật đàm với phái đoàn Mỹ.CS Bắc Hàn đã thất bại vì lợi dụng kiểu ngoại giao nguỵ hoà, lợi dụng thể thao, lạm dụng tình nghĩa đồng bào, dân tộc. Thống nhất đất nước không chỉ là việc hai đoàn vận động viên diễn hành chung. Trong quá khứ hai nước đã từng diễn hành chung: 2000 tại Sydney, 2004 tại Athens hay ở Thế Vận Hội Mùa Đông Turino 2006 và có hoà giải, hoà hợp gì đâu. Vẫn còn nhiều khó khăn, không thể có ngay được thống nhất đất nước. Đó là một tiến trình khó khăn, chánh quyền không đơn phương làm được, phải có ý dân, lòng quân, nhiều khi phải công khai trưng cầu dân ý nữa. Đó là chưa nói cần ý kiến của đồng minh như Mỹ đã có mặt mấy chục ngàn quân từ khi khai nguyên chế độ Hàn Quốc ở Nam Hàn tới nay.CS Bắc Hàn cũng thất bại trong tuyên truyền ăn ké truyền thông Thế vận Hội Mùa Đông tổ chức ở Nam Hàn, rằng CS Bắc Hàn là một chế độ mạnh về quân đội có vũ khí hoả tiễn và nguyên tử mà Kim Jong un phải dời ngày duyệt binh lịch sử cho khớp với thời điểm khai mạc Thế vận hội ở Hàn quốc. Chính cái mạnh ấy là tử huyệt của CS Bắc Hàn mà Mỹ đang chuẩn bị dùng nhứt dương chỉ tấn công vào. Điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ, là CS Bắc Hàn phải giải trừ hai loại vũ khí giết người hàng loat bị thế giới cấm ấy.CS Bắc Hàn thất bại trong âm mưu ly gián tình đồng minh hơn nửa thế kỷ, và sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nam Hàn và Nhựt. CS Bắc Hàn không lợi dụng được politique de présence, chánh trị làm bộ thân cận, có mặt gần tức là thân, đối với Mỹ. Phó TT Mỹ Pence được xếp ngồi hàng ghế trên trước em gái của Kim Jong un là chánh trị viên quyền lực tối cao của phái đoàn và chủ tịch 90 tuổi liệt lão của cái gọi là quốc hội đảng cử dân bầu, hữu danh vô thực của các chế độ CS. Nhưng Phó TT Mỹ Pence chẳng hề ngó ra phía sau, chớ đừng nói bắt tay hay mở lời chào hỏi gì cả. Phó TT Pence còn không đứng dậy chào quốc kỳ chung của Triều tiên do hai đoàn vận động viên Bắc Nam diễn hành dưới lá cờ thống nhứt này. Ông cũng không dự bữa tiệc do TT Nam Hàn khoản đãi trong đó có mặt trưởng phái đoàn CS Bắc Hàn.Nhưng Phó TT Pence gài bẫy phái đoàn CS Bắc Hàn. Phái đoàn Mỹ qua trung gian có mật hứa sẽ tham dự cuộc họp kín với trưởng phái đoàn CS Bắc Hàn. Nhưng Ô Pence tuyên bố tung ra một hàn phong chưởng, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục những trừng phạt áp lực CS Bắc Hàn từ bỏ chương trình hoả tiễn và nguyên tử. Trúng ngay tử huyệt, Kim Jong un vào giờ chót tuyên bố huỷ cuộc họp. Thế là công luận thấy CS Bắc Hàn ngoan cố và không giữ lời hứa trong ngoại giao.Còn CS Bắc Hàn gởi một Tướng Kim Yong Chol đến dự lễ bế mạc Thế vận hội. Qui vị nghị sĩ và dân chúng Hàn Quốc công phẫn, biểu tình, phái đoàn xe của tướng Kim Yong Cho phải tránh mặt đi đường khác. Và hàng 70 nghị sĩ từ đảng Hàn Quốc Tự do bảo thủ biểu tình bên ngoài Nhà Xanh, gọi Kim Yong-chol là tội phạm chiến tranh và đòi xử tử Tướng này. Y là kẻ đánh chìm tàu Cheonan làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. "Kim Yong-chol là tội phạm chiến tranh hiểm ác đã tấn công Hàn Quốc. Ông ta đáng bị treo cổ chết trên phố" quí vị nghị sĩ hô hào.Về phía dân chúng là chủ đất nước, thì đa số người Hàn Quốc cũng không còn mong muốn thống nhất đất nước. Thế hệ trẻ của nước này đang sống trong hoàn cảnh khác một trời một vực với Bắc Triều Tiên. Người Hàn Quốc nhận thấy rõ là thống nhất đất nước là việc làm quá tầm của họ. Họ đã nhìn thấy cái giá kinh tế phải cho sự thống nhất nước Đức. Cũng cần phải biết là Đức còn được trợ giúp rất nhiều từ Liên Hiệp Châu Âu, còn ở châu Á thì tìm đâu ra được trợ giúp.Nhìn vào tổng thể hồ sơ Bắc Triều Tiên, ngoài quan hệ giữa hai miền thì luôn có những nhân tố bên ngoài tác động mạnh đối với tiến trình hòa bình cũng như giải trừ nguyên tử trên bán đảo. Hai nhân tố bên ngoài chủ chốt hiện nay là Trung Quốc và Hoa Kỳ.Bên cạnh là Nhật và Mỹ quyết tâm duy trì áp lực CS Bắc Hàn. Trong một thông cáo công bố vào hôm 15/02/2018, bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho biết là thủ tướng Nhật Shinzo Abe và tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định duy trì áp lực lên Bắc Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình nguyên tử và hỏa tiễn.TT Donald Trump còn xông tới nữa. Trong một cuộc họp báo mới đây Ông khẳng định «nếu các trừng phạt không đạt kết quả, chúng tôi sẽ phải chuyển qua giai đoạn hai». Giai đoạn hai được hiểu có thể bao gồm cả «biện pháp quân sự», như chính quyền Mỹ từng có lần nhắc đến.Cô Ivanka Trump, con gái TT Trump và một cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc sau một bữa tiệc do Tổng thống Nam Hàn Moon tổ chức và sau cuộc họp kín với TT Moon, cho hay, Hoa Kỳ đang tìm cách xác định lại cam kết "chiến dịch gây áp lực cao nhất để bảo đảm phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên". Cô Ivanka Trump dẫn đầu đoàn Mỹ tại lễ bế mạc Thế vận hội ở Pyeongchang vào cuối tuần này. Nhưng Cô không có cuộc gặp nào với phía Bắc Hàn dù một phái đoàn cao cấp của CS Bắc Hàn cũng tham dự lễ bế mạc Olympic vào chủ nhật./.(VA)