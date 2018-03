Giải Mật: Nữ Hoàng Anh Bị Ám Sát Hụt Năm 1981 Tại New Zealand

LONDON - Tài liệu giải mật cho hay: âm mưu ám sát nữ hoàng Elizabeth năm 1981 không thành công – tài liệu mật cũng cho thấy cảnh sát ngăn trở khả năng công bố tin này.Tài liệu giải mật đuợc tiếp cận hôm Thứ Năm xác nhận cảnh sát New Zealand ra sức bưng bít tin về âm mưu ám sát nữ hoàng nhân dịp bà viếng thăm thành phố Dunedin năm 1981.Trang mạng Stuff.co.nz của New Zealand và AFP tường thuật: tài liệu của Security Intelligence Service (SIS) mô tả chi tiết cảnh sát bản xứ quan ngại đến mức nào khi thông tin về âm mưu ám sát nữ hoàng Anh đuợc công bố.Tài liệu của SIS cũng xác nhận nội dung điều trần năm 1997 của 1 thám tử địa phương về âm mưu ám sát không thành và về nỗ lực bảo mật của cảnh sát New Zealand.Nghi can là Christopher John Lewis 17 tuổi rình bắn nữ hoàng từ tầng thứ 5 của cao ốc gần viện bảo tàng Otago ngày 14-10-1981. Khi nữ hoàng ra khỏi xe, Lewis bắn 1 phát, không trúng - cảnh sát báo tin cho nhà báo: đó là tiếng động của 1 bảng hiệu rơi. Đoàn tùy tùng của nữ hoàng đuợc báo tin là tiếng pháo. Lewis bị bắt sau đó về tội không liên quan, nhưng sau tự thú là mưu giết nữ hoàng. Cảnh sát tìm thấy khẩu súng trường và vỏ đạn tại nơi nghi can mai phục.Trong lúc bị chất vấn, Lewis khai là thành viên của “National Imperial Guerrila Army” gồm 2 đồng lõa là Polar Bear và Snowman. Nhưng sau Lewis xác nhận là sản phẩm của tưởng tượng.Tuy có bằng chứng, cảnh sát New Zealand truy tố nghi can Lewis tội phản bội, và chỉ yêu cầu xử phạt tội trộm và tội về súng.Lewis còn phạm tội sau ngày đuợc trả tự do, và sau cùng tự sát, năm 1997.