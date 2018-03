Công Ty Nhạc Mạng Toàn Cầu Spotify Sẽ Lên Sàn Chứng Khoán

Khoảng cuối tháng 02/2018, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify đã nộp đơn xin IPO trực tiếp, một hình thức IPO bỏ qua các bước cơ bản của Phố Wall để có thể nhanh chóng đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán.Theo đánh giá của các chuyên gia, cách thức IPO có nhiều rủi ro. Công ty đã nộp hồ sơ lên SEC, hiện đang được định giá khoảng 19 tỷ USD. Spotify sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, với tên mã SPOT. Với 71 triệu thuê bao trả phí, Spotify hiện đang là dịch vụ nghe nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới, bỏ xa Apple Music với khoảng 36 triệu thuê bao. Tuy nhiên, Google và Amazon cũng đang đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực âm nhạc trực tuyến. Sức ép cạnh tranh rất lớn đã khiến cho Spotify phải chi nhiều tiền hơn cho các hợp đồng cấp phép âm nhạc. Chi phí hoạt động cho việc cấp phép hơn 35 triệu bài hát, tiếp thị và R&D ngày càng tăng.Trong năm 2017, Spotify báo cáo lỗ ròng 1.2 tỷ EUR, cao hơn gấp 2 lần so với khoản lỗ 539 triệu EUR năm 2016. Tuy nhiên doanh thu của công ty cũng tăng mạnh 39%, đạt 4.1 tỷ EUR.Với cách thức IPO trực tiếp, Spotify sẽ chào bán cổ phần của hãng một cách trực tiếp cho các nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là công ty sẽ bỏ qua việc thuê các ngân hàng lớn để thực hiện việc IPO và tìm kiếm nhà đầu tư. Hồ sơ F-1 được nộp lên SEC là đợt chào bán đầu tiên trị giá khoảng 1 tỷ USD, nhưng con số có thể sẽ thay đổi tùy thuộc tình hình. Việc IPO trực tiếp đồng nghĩa với việc Spotify sẽ bán cổ phần mà không có mức giá cố định, cũng không cố số lượng cổ phần nhất định được bán ra.Ngoài ra, vì không có các quy định bảo hiểm thường được Phố Wall thực hiện, giá cổ phiếu của Spotify có thể giảm mạnh ngay sau khi được tự do giao dịch trên sàn chứng khoán. Spotify cũng đã cảnh báo: “Giá cổ phiếu phổ thông của chúng tôi có thể dễ dàng giảm mạnh so với mức giá IPO, sau khi niêm yết trên sàn NYSE”. Có thể Spotify đang rất cần tiền để tiếp tục duy trì hoạt động và cạnh tranh với các đối thủ khác, khiến hãng phải thực hiện IPO một cách gấp rút và nhanh chóng.Nguoivietphone.com.