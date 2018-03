Best Buy Đóng Cửa 250 Tiệm Bán Phone; Thương Vụ Xe Hơi Tại Mỹ Giảm So Với Năm Cũ

LOS ANGELES -- Hệ thống tiệm bán lẻ ngành điện tử Best Buy dự định đóng cửa 250 cửa tiệm điện thoại di động tại Hoa Kỳ.Best Buy hiện nay là công ty có hệ thống bán lẻ hàng điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, nói sẽ đóng cửa 250 tiệm điện thoại di động đang hoạt động ở các thương xá Mỹ.Kế hoạch nhằm giảm chi, củng cô vị trí trong khi cạnh tranh bán lẻ ngày càng gay gắt.Nhóm 250 tiệm này chỉ là hơn 1% trên tổng thương vụ Best Buy, và là 1% diện tích bán lẻ của Best Buy -- chính thức đóng cửa là ngày 31/5/2018.Tuy nhiên, công ty có bản doanh ở Minneapolis nói là vẫn sẽ bán điện thoaị di động và dịch vụ qua 1,000 tiệm kích thước lớn ở Hoa Kỳ.Quyết định trên không ảnh hưởng 52 tiệm bán điện thoại di động của hãng ở Canada.Trong khi đó, thương vụ xe hơi trong tháng 2/2018 tại Hoa Kỳ giảm 2% so với tháng 2/2017 để còn 1.3 triệu xe hơi, theo thống kê của Autodata Corp.Trong các hãng xe lớn, chỉ có Toyota, Subaru và Volkswagen có thương vụ tăng so với tháng 2 năm trước.Thương vụ xe General Motors Co. giảm xuống 7% để còn 220,905.Ford Motor Co. thương vụ cũng giảm 7% để còn 194,132.