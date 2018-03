Mỹ: 30,000 Người Chết Mỗi Năm Vì Súng Đạn; Pennsylvania: 250 Cặp Cầm Súng Làm Lễ Cưới

NEWFOUNDLAND, Pennsylvania - Các tín hữu dự lễ hôn phối trong nhà thờ cầm súng trong lúc trao đổi lời hưá sống chung trọn đời – cô dân trang điểm vương miện bằng đạn khi hơn 10 khẩu súng trường AR-15 không nạp đạn đuợc đưa vào toà nhà World Peace and Unification Sanctuary tại Newfoundland, 120 dặm phiá bắc Philadelphia.Nhà thờ này tin rằng súng là “roi sắt” trong sách thánh, và khuyến khích cô dâu chú rể mang theo súng khi đuợc làm phép hôn phối.Cộng đoàn Unification nghĩ rằng vấn đề nổ súng chết người tại học đường không biện minh nhu cầu kiểm soát súng tại đất nước mà hơn 30,000 tử vong hàng năm có liên quan với súng đạn.Tại cổng vào, 1 tín hữu kiểm soát từng khẩu súng để bảo đảm súng không nạp đạn.Lễ hôn phối của 250 đôi uyên ương diễn ra an toàn, nhưng 1 trường tiểu học gần bên di tản học sinh tới nơi khác.Lễ cưới tập thể này diễn ra cùng ngày học sinh của cộng đồng Parkland trở lại trường Marjori Stoneman Douglas 2 tuần sau vụ 1 sát thủ 19 tuổi bắn chết 17 người bằng súng trường tấn công loại AR-15.Một tín hữu phát biểu với nhà báo: chúng tôi tin vào tu chính án hiến pháp số 2, súng là roi sắt có ý nghĩa chống lại ma quỷ gây tội ác đổ máu.Nhưng, cũng có người đả kích 1 nhóm của Unification Church như là “giáo phái vũ trang” - bà Lisa Desiena là dân điạ phương nói “Tôi không cần súng để tự vệ – súng là công cụ giết người, để tàn sát”.Một người phản đối khác xưng tên Bill Duff nói “Tôi không bao giờ thấy lý do để cầm súng tới nhà thờ – tại sao công cụ giết người hàng loạt là hợp pháp, nên nghĩ lại điều này”.