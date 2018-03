Trump: Sẽ Ra Sắc Lệnh Cấm Bán Dụng Cụ Để Súng Bắn Liên Thanh

WASHINGTON - TT Trump loan báo: cửa hàng súng không còn bán phụ tùng gọi là “bump stock” để súng trường có thể bắn liên thanh, hàng trăm phát mỗi phút.Tại buổi họp về kiểm soát súng với các viên chức dân cử, ông Trump cho biết sẽ hành động đơn phương bằng sắc lệnh để cấm.Bump stock là loại phụ tùng mà tay súng tàn sát 58 người, gây thương tích hàng trăm người tại Las Vegas Strip đã xử dụng.Trong buổi họp 17 dân biểu nghị sĩ trực tiếp truyền hình tại Bạch Ốc chiều Thứ Tư, ông Trump đã phát 1 số tín hiệu về súng – ông xác nhận: chủ trương hạn chế súng là phe mạnh. Ông cũng nói: sẵn sàng tăng cường thủ tục sưu tra an ninh người mua súng.Điều gây ngạc nhiên với các vị dân cử tại buổi họp này là tuyên bố của ông công kích ý kiến gọi là “kiểm tra và giữ thăng bằng” có thể hạn chế khả năng ngăn ngừa người bất ổn tâm thần mua súng gay giữ súng. Tiếp đó, ông hối thúc các nhà lập pháp nhanh chóng soạn thảo và chuyển tới bàn giấy của ông 1 đề luật súc tích nhằm cắt giảm bạo động súng. Hơn thế, ông gạt bỏ đề nghị của Hội Súng (NRA) cho chủ súng mang súng trong người mà ông thấy sợ làm hỏng luật do các nhà lập pháp đúc kết.Nhà báo nhận xét: TT Trump có vẻ đồng ý với nghị sĩ DC Chris Murphy (Connecticut) khi ông này góp ý về lý do để luật súng chưa thành là quyền phủ quyết của thế lực vận động hàng lang.NRA và các ủy ban hành động chính trị thân NRA đã chi 42.3 triệu MK vể quảng cáo các các hình thức yểm trợ cuộc tranh cử của ứng viên Trump năm 2016.